Alienware Area-51: la rinascita di un'Icona al CES 2025

Al CES 2025, Alienware ha segnato un importante ritorno con la sua nuova linea di prodotti Area-51. Sin dal suo debutto negli anni '90, la serie Area-51 è stata sinonimo di innovazione, prestazioni di alto livello e design futuristico. Quest'anno, Alienware reintroduce questa gamma con un mix di desktop e laptop, ripensati per offrire il massimo in termini di potenza, scalabilità e personalizzazione, confermando la leadership del marchio nel gaming di fascia alta.

Alienware Area-51 Desktop: Potenza senza compromessi

Il nuovo Area-51 Desktop è progettato per essere il punto di riferimento dei PC da gaming. Con un telaio da 80 litri, supporta i componenti più avanzati sul mercato. Tra le specifiche principali:

Processori : Intel Core Ultra fino al 9 285K.

: Intel Core Ultra fino al 9 285K. Schede grafiche : Supporto per GPU NVIDIA di nuova generazione con potenza fino a 600W .

: Supporto per GPU NVIDIA di nuova generazione con potenza fino a . Memoria : Fino a 64 GB di RAM DDR5 .

: Fino a . Archiviazione : Fino a 6 unità di storage , con supporto per SSD Gen5.

: Fino a , con supporto per SSD Gen5. Raffreddamento: Compatibilità con sistemi a liquido fino a 420 mm.

La gestione termica è ottimizzata con un design a pressione positiva, che riduce le temperature del 13% e il rumore del 45% rispetto ai modelli precedenti. I pannelli laterali in vetro temperato e i filtri antipolvere rimovibili completano un design modulare e accessibile.

Alienware Area-51 16 e 18: Prestazioni mobili senza pari

Alienware ha ampliato la linea Area-51 con due nuovi laptop progettati per i gamer più esigenti: il 16 Area-51 e il 18 Area-51.

Specifiche del modello Area-51 16

Processori : Intel Core Ultra 9 275HX.

: Intel Core Ultra 9 275HX. GPU : NVIDIA RTX di nuova generazione.

: NVIDIA RTX di nuova generazione. Display : QHD+ (2560 x 1600) con refresh rate fino a 240 Hz .

: QHD+ (2560 x 1600) con refresh rate fino a . Memoria : Fino a 32 GB DDR5 , con opzioni di upgrade future.

: Fino a , con opzioni di upgrade future. Archiviazione : SSD Gen5 fino a 8 TB .

: SSD Gen5 fino a . Raffreddamento: Cryo-Tech Thermal Architecture, che aumenta il flusso d'aria del 35%.

Specifiche del modello Area-51 18

Processori : Intel Core Ultra 9 275HX.

: Intel Core Ultra 9 275HX. GPU : Configurazioni dual-GPU NVIDIA RTX.

: Configurazioni dual-GPU NVIDIA RTX. Display : QHD+ (2560 x 1600) con refresh rate fino a 300 Hz .

: QHD+ (2560 x 1600) con refresh rate fino a . Memoria : Fino a 64 GB DDR5 .

: Fino a . Archiviazione : Fino a 12 TB di SSD Gen5 .

: Fino a . Raffreddamento: Cryo-Tech con ventole a doppio ingresso e sistemi avanzati per dissipazione termica.

Design e Innovazioni

La linea Area-51 si distingue per il nuovo linguaggio di design "AW30", ispirato a fenomeni extraterrestri e naturali quali l'aurora boreale. Tra le caratteristiche innovative:

Illuminazione AlienFX : Programmabile su più zone, con effetti personalizzabili.

: Programmabile su più zone, con effetti personalizzabili. Materiali premium : Finiture in Liquid Teal e struttura rinforzata.

: Finiture in Liquid Teal e struttura rinforzata. Compatibilità DirectStorage: Tempi di caricamento significativamente ridotti grazie alla tecnologia Microsoft.

Prezzi e Disponibilità

Area-51 Desktop : Configurazione iniziale a partire da $1.999 , disponibile dal Q1 2025.

: Configurazione iniziale a partire da , disponibile dal Q1 2025. Area-51 16 Laptop : Prezzo base di $3.199 .

: Prezzo base di . Area-51 18 Laptop: Disponibile in configurazioni premium nei prossimi mesi.

Al momento i prezzi sono stati comunicati in dollari ma li aggiorneremo quando sapremo il listino per l"Europa e nello specifico per l'Italia.

Con la rinascita della serie Area-51, Alienware riafferma la sua posizione come leader nel settore del gaming. Dai desktop scalabili ai laptop ad alte prestazioni, la gamma offre soluzioni per gamer esigenti e appassionati di tecnologia. Alienware non solo innova, ma celebra anche la sua eredità, ridefinendo ciò che un dispositivo da gaming può essere.