Mancano pochi giorni al rientro sui banchi di scuola e siamo certi che, tornati dalle vacanze, molti studenti (specialmente di superiori e università) siano alla ricerca di un nuovo computer portatile per iniziare col piede giusto l’anno scolastico, accompagnati da una macchina in grado di aiutarli tanto nello studio quanto nelle ore di svago: optare per un portatile “gaming” infatti offre tutte le prestazioni necessarie sia per gestire i software più complicati e impegnativi, come quelli di video editing, di modellazione, di rendering o di calcolo (pensiamo, ad esempio, a MatLab), sia per giocare una volta che si è terminato di riordinare gli appunti, lavorare a un progetto o studiare.

Anche se ad alcuni può sembrare strano, giochi e software professionali non sono poi così diversi in termini di risorse necessarie per farli funzionare bene: hanno entrambi bisogno di potenza, garantita in questi sistemi da processori di fascia alta e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX. Ciò che può fare la differenza sono i driver, che in certi casi offrono maggior ottimizzazione per i programmi di lavoro e in altri per l’ultimo gioco uscito. Sappiate però che anche in questo caso non avrete problemi, dato che sarete liberi di installare quelli che più si adattano alle vostre esigenze: una volta giunti sulla pagina di download dei driver del sito NVIDIA, potrete scaricare i driver Studio se avete bisogno della massima compatibilità con i software professionali, mentre se volete dare priorità ai giochi, vi basterà scegliere i driver GameReady per godervi al meglio anche l’ultimo tripla A sul mercato.

In questo inizio di settembre, Unieuro e NVIDIA hanno dato vita a delle promozioni Back to School decisamente interessanti e che vale la pensa considerare, se state pensando di acquistare un nuovo computer portatile che vi accompagni negli ultimi anni di superiori o durante il percorso universitario. Qui di seguito vi indichiamo quelle che sono le offerte migliori, ma ne potete trovare tante altre sul sito ufficiale di Unieuro.

Acer Nitro 5

Iniziamo con l’Acer Nitro 5, disponibile in occasione di questo Back to School a 1199 Euro, uno sconto del 25% rispetto al suo prezzo di listino. È equipaggiato con un processore Intel Core i7-11800H 8 core e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 95 watt, schermo Full HD 144Hz, 16GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512GB. Non mancano una porta Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6 per la connettività. Con queste caratteristiche tecniche, l’Acer nitro 5 si configura come una buona scelta per tutti coloro che non devono gestire carichi troppo impegnativi, come render 3D complessi, ma vogliono comunque una macchina più potente del classico notebook, affidabile e capace di gestire anche gli ultimi giochi usciti.

HP Omen 16

Se avete a disposizione un budget leggermente più alto e cercate prestazioni maggiori, allora date un’occhiata a questo HP Omen 16, scontato del 26% e acquistabile a 1399 Euro. A bordo troviamo un processore AMD Ryzen 7 5800H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, affiancati da un SSD NVMe da 1TB, 16GB di RAM, schermo Full HD IPS 144Hz, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e Gigabit LAN. Grazie alle GPU dedicata non avrete problemi a gestire qualsiasi software grafico, che sia 2D o 3D, e una volta finito di studiare potrete svagarvi e rilassarvi giocando al vostro titolo preferito, senza il timore che non giri al meglio.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Chiudiamo con una proposta per chi cerca un nuovo computer portatile abbastanza potente, ma con un prezzo contenuto. Questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 mette a disposizione un processore AMD Ryzen 5 5600H, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 da 85 watt, SSD da 512GB, 8GB di RAM e schermo Full HD 120Hz a soli 799,90 Euro, circa il 20% in meno del suo prezzo originario. Una cifra davvero invitante per chi ha un budget ridotto, ma ha ugualmente bisogno di un notebook capace di gestire programmi professionali e, perché no, anche i giochi. A completare la dotazione tecnica troviamo connettività Wi-Fi 6 di ultima generazione, Bluetooth 5.2 e porta Gigabit LAN.