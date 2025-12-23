Avatar di Ospite API Guard #644 0
0
quasi 5 miliardi solo per i data center... la corsa all'AI sta diventando una questione di chi ha più soldi da bruciare
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SSD Admin #851 0
0
ma quindi il progetto in Texas era già partito prima dell'acquisizione?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.