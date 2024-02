Altra mazzata a WinRAR, ora Windows 11 ha ancora più funzioni per la compressione

Microsoft sta introdurre una nuova funzionalità su Windows 11 che consente agli utenti di modificare il livello di compressione, il metodo e altre impostazioni durante l'archiviazione di file o cartelle.

La funzionalità denominata "Archivio creativo" è attualmente in fase di test nella versione beta di Windows 11 (Build 26040 o successive), e sarà presto disponibile nella versione stabile nel corso delle prossime settimane.

Per chiunque abbia mai scaricato file archiviati in formati come .zip, tar, GZ e altri, l'uso di programmi aggiuntivi come WinRAR o 7 Zip per estrarre i contenuti è stato un processo indispensabile.

Tuttavia, Windows 11 ha introdotto il supporto per i formati Zip, TAR, GZ e altri lo scorso anno, e ora Microsoft sta migliorando ulteriormente questa funzionalità con un nuovo strumento.

A partire dalla Build 26040 di Windows 11, gli utenti possono selezionare manualmente il formato dell'archivio e personalizzare il metodo di compressione e il livello di compressione. Quando si sceglie di comprimere un file, è possibile optare per il formato Zip (predefinito) o accedere alle "Opzioni aggiuntive".

Le opzioni aggiuntive aprono un nuovo assistente chiamato "Creatore di archivi" che consente di selezionare tra i formati di archivio come 7zip, TAR e ZIP. Questi formati rappresentano diverse modalità di archiviazione dei file. L'utente può anche decidere il modo in cui i file vengono compressi per occupare meno spazio.

Esistono diversi metodi di compressione tra cui scegliere, come "Conserva" (senza compressione), "Deflate" (comune per ridurre le dimensioni dei file), "BZip2", "Xz", "Standard", "LZMA1" e "LZMA2". Inoltre, è possibile regolare il livello di compressione da 0 a 9, dove un numero più alto significa una maggiore compressione, richiedendo però più tempo per portare a termine il processo.

Microsoft ha incluso anche due opzioni speciali: "Conserva collegamenti simbolici e collegamenti fisici". Attivando questa opzione, Windows manterrà certi tipi di collegamenti nei file durante la compressione nell'archivio.

L'integrazione di questa nuova funzionalità è stata resa possibile grazie al progetto open-source lib archive, una libreria di formati di archivio. Questa integrazione apre la possibilità per Microsoft di aggiungere ulteriori supporti per formati di file in futuro, come XAR e LZH.

In sintesi, questa novità su Windows 11 offre agli utenti maggiori opzioni e flessibilità durante il processo di archiviazione e compressione dei file, contribuendo a rendere l'esperienza più personalizzata ed efficiente, oltre a rendere WinRAR sempre meno indispensabile per gli utenti.