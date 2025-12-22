Avatar di Ospite React_Ninja #947 0
0
ma quindi anche su amazon non ci si può più fidare? mah
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Go_Dev #485 0
0
Io ormai filmo sempre quando apro i pacchi con roba costosa. Purtroppo è diventato necessario
Questo commento è stato nascosto automaticamente.