Se state pensando di fare il grande salto verso la nuova generazione di GPU, il momento potrebbe essere ottimo soprattutto per chi ama il genere horror. Con le più recenti architetture NVIDIA, infatti, c'è un regalo che attende i fan dell'horror: Resident Evil Requiem è incluso gratuitamente con l'acquisto di una scheda video o di un sistema desktop/laptop basato sulla GeForce RTX Serie 50.
Il bundle Resident Evil Requiem GeForce RTX serie 50
Da oggi 10 febbraio è ufficialmente disponibile il bundle che permette di ricevere una copia digitale su Steam dell'attesissimo titolo Capcom. L'iniziativa è pensata per chi vuole godersi il nuovo capitolo della saga con il massimo della tecnologia grafica disponibile sul mercato. Potrete ottenere il gioco acquistando soluzioni Nvidia come RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070 presso i seguenti rivenditori aderenti:
Non solo Resident Evil: le novità DLSS 4.5
Oltre al bundle, NVIDIA continua a spingere sull'acceleratore delle prestazioni. Questa settimana vede l'arrivo del supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation per titoli come High On Life 2 e Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Inoltre, tramite l'app NVIDIA, gli utenti potranno aggiornare il DLSS Super Resolution alla versione 4.5, migliorando drasticamente la qualità visiva e la fluidità dei propri giochi preferiti.