Se stavate aspettando il momento perfetto per rinnovare la vostra postazione gaming o professionale, quel momento è arrivato. Sullo store ufficiale Samsung è infatti attiva un’iniziativa senza precedenti che promette di scuotere il mercato: grazie all’utilizzo del codice promozionale MONITOR50, potrete dimezzare il costo d’acquisto di una selezione esclusiva di monitor di fascia alta. Si tratta di un'opportunità rara per portarsi a casa tecnologie d’avanguardia a prezzi mai visti prima, rendendo l'eccellenza visiva accessibile come mai prima d'ora.

Vedi offerte su Samsung

La promozione copre una gamma versatile di modelli, capaci di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utente. Per gli appassionati di gaming estremo, spiccano gli Odyssey OLED G8 (disponibili sia in versione 27" che 32" con refresh rate a 240Hz), capaci di offrire neri assoluti e una fluidità d’immagine strabiliante. Se invece la vostra priorità è la produttività o l'immersività totale, troverete in offerta il maestoso ViewFinity S9 da 49" Dual QHD curvo, un vero centro di comando per il multitasking, o l’innovativo Odyssey 3D da 27" per un'esperienza tridimensionale senza l'ausilio di occhiali.

Approfittare di questo sconto è semplice, ma richiede tempestività. Una volta scelto il modello che più si adatta alle vostre necessità tra quelli inclusi nell'iniziativa (come i versatili Odyssey G7 da 37" o 40") vi basterà inserire il voucher MONITOR50 a carrello prima di concludere l'acquisto. Vedrete il prezzo di listino ridursi del 50%, permettendovi di risparmiare centinaia di euro su prodotti che definiscono lo stato dell'arte del settore. Inoltre, per molti dei modelli selezionati, è prevista l’interessante formula "FOC" con il Galaxy Watch 7, aggiungendo ulteriore valore al vostro investimento.

Ricordate però che il tempo è un fattore cruciale: il super coupon sarà valido fino al 27 febbraio. Vi consigliamo di non indugiare troppo, poiché le scorte per i modelli più ricercati, come l’Odyssey OLED G8 da 34" WQHD, potrebbero esaurirsi rapidamente data l'entità dello sconto. Visitate lo store Samsung, selezionate il vostro nuovo monitor e preparatevi a rivoluzionare il vostro modo di giocare e lavorare con la migliore tecnologia visiva attualmente disponibile sul mercato.

Lista monitor compatibili con il coupon 50%

Odyssey OLED G8 (27") – UHD Flat

Odyssey 3D (27") – UHD Flat

ViewFinity S9 (49") – Dual QHD Curvo

Odyssey OLED G8 (32") – UHD Flat

Odyssey OLED G8 (34") – WQHD Curvo

Odyssey G7 (37") – UHD Curvo

Odyssey G7 (40") – WUHD Curvo

Vedi offerte su Samsung