Avatar di Ospite MMO Boss #362 0
0
Il tempismo di questa manovra risulta particolarmente sfortunato per AMD, che ha faticato per tutto l'anno a mantenere il prezzo della sua Radeon RX 9070 XT vicino al listino consigliato di 695€

ma se son mesi che le gpu costano sotto i 600 euro, in altri paesi addirittura 550-560 euro, ma cambiate bot
Questo commento è stato nascosto automaticamente.