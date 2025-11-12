Avatar di Ospite ML_Bow #294 0
quindi dovrei aspettare il 2026 per cambiare la mia 7800X3D?
finalmente sul socket AM5, almeno non devo cambiare tutto come con intel
Ho il 7600x. Ho saltato il 7800x3d e il 9800x3d. Mi aspettavo si chiamasse 11800x3d e non il 10800. Poco importa. Sicuramente l'upgrade dal 7600x lo devo fare. Inizio a mettere da parte i soldi già ora.
che domanda sarebbe?
In passato cominciai a scegliere AMD proprio per questo....longevità di piattaforma....poi nel tempo sono arrivate anche prestazioni al top...nulla da dire
