Razer porta l'intelligenza artificiale fuori dallo schermo del PC con una nuova periferica dedicata che trasforma il suo assistente virtuale in un ologramma da scrivania. Presentato al CES 2026, Project Ava evolve dall'essere un semplice compagno digitale sullo schermo a una presenza pseudo-fisica tramite un dispositivo cilindrico capace di proiettare avatar animati in 3D.

Il progetto amplia inoltre la sua offerta con quattro nuovi personaggi virtuali che affiancano l'assistente originale, puntando a intercettare diverse tipologie di utenti nel crescente mercato dei companion AI.

Il dispositivo fisico di Project Ava si presenta come un tubo compatto dotato di display olografico da 5,5 pollici, alimentato e connesso al computer tramite porta USB-C. Al suo interno integra l'hardware necessario per funzionare autonomamente: doppio microfono far-field per il riconoscimento vocale a distanza, uno speaker full-range orientato verso il basso per l'output audio e una fotocamera HD con sensore di luce ambientale che permette all'intelligenza artificiale di osservare e reagire all'ambiente circostante. La connessione cablata garantisce la trasmissione dati e l'alimentazione, mentre i controlli privacy includono la disattivazione dei microfoni e, nei modelli definitivi, un otturatore fisico per la fotocamera.

L'espansione più significativa riguarda la diversificazione dei personaggi virtuali disponibili. Accanto ad Ava, descritta da Razer come "una fonte di energia calma e affidabile per mantenere le cose chiare, efficienti e sempre al punto", debuttano quattro nuove personalità digitali. Kira adotta l'estetica di un'e-girl da TikTok con abbigliamento vezzoso e accenti verde neon caratteristici del brand, mentre Zane rappresenta la controparte maschile con un'immagine edgy arricchita da tatuaggi di serpenti. Sao trae ispirazione dall'iconica impiegata giapponese Saori Araki, e infine compare un avatar modellato su Faker (Lee Sang-hyeok), il più celebre e vincente giocatore professionista di League of Legends di sempre e atleta esports sponsorizzato da Razer.

L'architettura software di Project Ava si basa su un approccio modulare e aperto. Attualmente le risposte degli avatar vengono generate tramite Grok di X AI, ma la piattaforma è stata progettata per supportare altri modelli linguistici come Gemini o ChatGPT, permettendo agli utenti di scegliere il motore AI preferito. Razer ha anche annunciato l'intenzione di implementare funzionalità di personalizzazione avanzata che consentiranno agli utenti di creare avatar unici basati su input personali o riferimenti visivi reali. Per i personaggi legati a figure reali come Faker, l'azienda sta sviluppando competenze specializzate: nel suo caso, coaching in tempo reale per League of Legends.

Le capacità funzionali vanno oltre la semplice interazione conversazionale. Durante le dimostrazioni al CES, Kira ha mostrato di poter assistere attivamente durante le sessioni di gioco, selezionando equipaggiamenti ottimali in Battlefield 6 secondo criteri definiti dall'utente e fornendo analisi comparative su vantaggi e svantaggi delle opzioni disponibili. Nella vita quotidiana, gli assistenti possono gestire promemoria per eventi imminenti, rispondere a domande generiche e persino commentare l'abbigliamento dell'utente sfruttando la fotocamera integrata. Questa transizione da assistente puramente software a dispositivo fisico riflette una tendenza più ampia nel settore consumer tech verso interfacce AI tangibili e contestualizzate nello spazio fisico dell'utente.

Dal punto di vista dello sviluppo, Project Ava rimane dichiaratamente un progetto in corso. Durante l'evento, solo Kira e Zane erano funzionalmente operativi nelle loro rappresentazioni olografiche, mentre Sao e Faker erano visibili esclusivamente in mock-up statici di dimensioni quasi reali. Questa gradualità riflette l'approccio di Razer al progetto, che privilegia il perfezionamento delle singole personalità prima del lancio pubblico completo.

Il posizionamento di mercato colloca la periferica nella fascia di prezzo tipica degli accessori premium di Razer, con le prime informazioni che indicano un costo finale attorno ai 200 dollari. Le prenotazioni sono già attive sul sito ufficiale con un deposito iniziale di 20 dollari, mentre le spedizioni commerciali sono programmate per la seconda metà del 2026.