AMD conferma il bug che limita le prestazioni della RX 7900 GRE

La Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) è disponibile da qualche giorno anche al di fuori della Cina. Dopo il lancio negli Stati Uniti, alcuni recensori hanno evidenziato problemi con l’overclock della scheda.

AMD ha infatti confermato a Steve Walton di Hardware Unboxed che la scheda grafica è effettivamente limitata in questo senso, e che si tratta di un bug che verrà presto risolto. L’azienda avrebbe infatti dichiarato a Walton che “l’overclock limitato della scheda GRE è un bug e verrà risolto a breve”.

La Radeon RX 7900 GRE si posiziona tra la RX 7800 XT e la RX 7900 XT e sembra molto apprezzata nel mercato delle GPU di fascia media, complice il suo prezzo aggressivo rispetto alle schede concorrenti.

I problemi di overclock sono stati evidenziati anche da TechPowerUP, che nella recensione ha sottolineato come la frequenza sembra essere limitata artificialmente a 2.803MHz, mentre le memorie non sembrano potersi spingere oltre i 2.316MHz. La buona notizia è che il problema sembra essere legato solamente all’overclock manuale, quindi l’esperienza “stock” non dovrebbe essere influenzata negativamente.

Non sappiamo quale sia il reale potenziale in overclock della RX 7900 GRE, ma di certo se dovesse offrire buoni risultati, risulterebbe ancor più interessante per gli appassionati che cercano una scheda dall’ottimo rapporto qualità / prezzo.