Core i9-14900KF da record, superati i 9GHz (di nuovo)

Un "overclocker" cinese noto come "wytiwx" ha stabilito un nuovo record mondiale di frequenza CPU, spingendo un processore Intel Core i9-14900KF (che potete trovare su Amazon) oltre i 9,12 GHz. Questo risultato supera il precedente record detenuto da Elmor, l'unico finora ad aver superato la barriera dei 9 GHz.

Il test è stato effettuato utilizzando una configurazione estrema, con l'i9-14900KF privato dei core E e dell'hyperthreading, montato su una scheda madre Asus ROG Maximus Z790 Apex con 16GB di RAM DDR5. Sorprendentemente, è stato utilizzato Windows 7 come sistema operativo.

Il nuovo record è stato ottenuto con una tensione di 1,387V, probabilmente utilizzando raffreddamento ad azoto liquido o elio.

Normalmente, l'i9-14900KF ha 24 core (8 P e 16 E) e 32 thread, con una frequenza turbo di 6 GHz. Si tratta della CPU Intel più veloce per il gaming, superata solo dai processori AMD X3D in alcune situazioni.

Il margine di superamento del precedente record è stato di soli 4 MHz, lasciando prevedere che Elmor potrebbe presto tentare di riconquistare il primato. Sebbene l'i9-14900KF possa sembrare la scelta ideale per l'overclocking, si tratta essenzialmente di una versione meglio selezionata dell'i9-14900K.

La serie Raptor Lake di Intel è stata la prima a superare l'AMD FX-8350 Piledriver dopo 12 anni. Tuttavia, è importante notare che questi overclock estremi non riflettono le prestazioni reali dei processori in condizioni normali, richiedendo soluzioni di raffreddamento esotiche e impostazioni estreme.

La nuova generazione di processori Intel potrebbe offrire un buon potenziale di overclocking per la memoria, ma il nuovo processo produttivo potrebbe limitare le frequenze massime dei core in favore di una maggiore efficienza.

25 anni fa, Intel prevedeva processori a 10 GHz entro il 2005. Sebbene la frequenza non sia l'unico fattore determinante per le prestazioni di una CPU, la barriera dei 10 GHz rimane il prossimo grande traguardo da superare per la community di appassionati dell'overclocking.