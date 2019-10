AMD conferma il chipset B550A per gli OEM

Un dirigente di AMD fa sapere che il chipset B550A è una variante PCI Express 3.0 espressamente dedicata alle motherboard per i PC preassemblati. Una dichiarazione che apre alcuni scenari.

Stiamo aspettando le schede madre B550 da qualche tempo, ma ancora non ci sono notizie ufficiali. Nelle scorse ore AMD ha però confessato un dettaglio che apre la porta ad alcune opzioni. Robert Hallock, uno dei direttori marketing di AMD, ha infatti confermato l’esistenza del chipset B550A e fatto intendere che si tratta di un chip diverso dal B550.

In un post su Reddit in cui un utente chiedeva informazioni su un PC preassemblato basato su unamotherboard B550 di ASRock, Hallock è intervenuto precisando che non si trattava del chipset B550, ma del B550A.

“No, integra una scheda madre B550A. Questa è una variante del chipset PCIe 3.0 “Promontory-LP” (e.g., X470, B450) specifica per l’uso nei sistemi preassemblati (ed esempio i clienti OEM)”.

Ciò significa che B550A è di base un refresh dei chipset della serie 400. Hallock ha inoltre risposto alla domanda di un utente sul motivo per cui AMD ha creato il chipset B550A (implicando che il nome generasse confusione).

“Anche gli OEM sono clienti, e potrebbero avere necessità o richieste differenti rispetto ai privati. Non tutte le decisioni prese devono essere considerate sotto la stessa lente con cui si giudica un prodotto per il mercato al dettaglio”.

Il chipset B550A esiste perciò per soddisfare le richieste dei produttori di PC (OEM), non per i normali clienti. AMD ritiene che il rinnovamento di un chipset precedente possa comunque interessare gli OEM, sempre pronti ad abbracciare hardware meno costoso. Ai clienti che comprano PC preassemblati potrebbe non interessare il modello di chipset utilizzato, anzi potrebbero non sapere nemmeno che cosa sia un chipset.

Bisogna sottolineare infine che il marketing di AMD si è “disturbato” a correggere un post su Reddit che stava attirando poca attenzione. Questo potrebbe essere un segnale che le schede B550 stanno arrivando e che non saranno un refresh della precedente generazione.

*Specifiche non confermate Chipset Segmento USB 3.2 Gen 2 USB 2.0 SATA Uplink Linee PCIe RAID Dual GPU OC Support X570 Enthusiast 8 4 4 + 8 x4 Gen 4 8 + 8 Gen 4 0, 1, 10 Sì Sì X470 / X370 Enthusiast 2 6 6 x4 Gen 3 8 Gen 2 0, 1, 10 Sì Sì B550* Mainstream 2 6 4 + 4 x4 Gen 3 8 Gen 2 + 4 Gen 3 0, 1, 10 Sì Sì B450 / B350 Mainstream 2 6 4 x4 Gen 3 6 Gen 2 0, 1, 10 Sì Sì

Forse AMD non vuole che la community pensi di ricevere un chipset simile a quello destinato agli OEM? O forse potrebbe indicare che il chipset B550 semplicemente non esiste? Difficile, visto che per ogni generazione AMD ha proposto due chipset, uno X e uno B. Sfortunatamente non c’è ancora conferma sulle caratteristiche del chipset B550 (in particolare vorremmo sapere se supporterà il PCIe 4.0), ma probabilmente ne sapremo di più a breve.