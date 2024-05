Costruisci un PC con AM4 e risparmia quasi 100€ con questa Asus ROG

Con processori come l'AMD Ryzen 5700X3D, ci sono ancora ottime ragioni per costruire oggi un PC da gaming basato sulla piattaforma AM4. Se volete abbinare a questo eccellente processore una scheda madre premium, approfittate dell'offerta Amazon sulla Asus ROG Strix B550-XE Gaming, disponibile a 251,30€ anziché 349€.

Asus ROG Strix B550-XE Gaming, chi dovrebbe acquistarla?

La Asus ROG Strix B550-XE Gaming si rivela eccellente per chi usa il PC soprattutto per giocare, cercando di massimizzare le prestazioni con una scheda madre che supporta i processori AMD Ryzen delle serie 5000, 4000G e 3000. Progettata per ospitare appunto le configurazioni di gioco più esigenti, questo modello include PCIe 4.0, due slot M.2 integrati e USB 3.2 Gen 2 Type-C, offrendo agli utenti la possibilità di costruire un sistema di fascia alta, pronto a sostenere anche i titoli più recenti senza compromessi sulla velocità di trasmissione dati o sulla espandibilità.

Per chi desidera un sistema di raffreddamento efficiente e un'ottima qualità audio, l'Asus ROG Strix B550-XE Gaming eccelle anche in questi ambiti. Con una soluzione di raffreddamento completa e un supporto audio leader del settore, assicura un'esperienza immersiva e senza interruzioni, cruciali durante sessioni di gioco prolungate.

Se si cerca una scheda madre che unisca prestazioni di fascia alta con caratteristiche avanzate di raffreddamento e audio, a circa 250€ questo modello rappresenta quindi un investimento vantaggioso per un upgrade significativo del proprio setup di gioco.

