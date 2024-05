La scheda madre AM4 da non perdere: ecco l'offerta del giorno!

Sebbene il mercato delle schede madri stia gradualmente orientandosi verso i nuovi standard di socket, come l'AM5 di AMD, vi è ancora spazio per chi desidera assemblare un PC di fascia base sfruttando la piattaforma precedente. Il socket AM4 rimane un'opzione valida per chi punta a costruire un sistema con processore AMD a costi contenuti. In questo contesto, la Asus TUF Gaming A520M Plus emerge come una scheda madre interessante. Questo modello è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso di 93,99€, rappresentando un'ottima opportunità per chi cerca affidabilità e prestazioni a un costo accessibile.

Asus TUF Gaming A520M Plus, chi dovrebbe acquistarla?

La Asus TUF Gaming A520M Plus è un acquisto eccellente per gli utenti che vogliono costruire un PC con la massima affidabilità senza sacrificare le performance. Questa scheda madre si rivolge in particolare a chi sta assemblando o aggiornando un PC da gaming basato su processori AMD Ryzen serie 5000, 4000G e 3000. Con il suo supporto per Wi-Fi 802.11ac, offre connessioni internet veloci e stabili, essenziali per una esperienza di gioco online senza lag.

Inoltre, la presenza di illuminazione RGB Aura Sync soddisfa le esigenze di personalizzazione estetica, permettendo di sincronizzare l'illuminazione con altri componenti Aura Sync per creare un setup di gioco visivamente coordinato. Coloro che pongono l'accento sul raffreddamento e sulla longevità dei componenti troveranno, anche in questo caso, nell'Asus TUF Gaming A520M Plus un componente di valore.

Il suo design include ampi dissipatori VRM e un PCH passivo, assicurando che la scheda rimanga fresca anche durante sessioni di gioco prolungate o carichi di lavoro intensi. Il prezzo attuale di 93,99€ rende questa scheda madre ancora più attraente per costruire o aggiornare un PC gaming mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se state cercando quindi di combinare performance, affidabilità ed estetica in un'unica soluzione, l'Asus TUF Gaming A520M Plus è senza dubbio una scelta da considerare attentamente.

