Nuovo bundle Nvidia: DOOM in regalo con le RTX 50

Nvidia ha appena annunciato una promozione davvero interessante per tutti voi appassionati di videogiochi e tecnologia. Con l’acquisto di una scheda video GeForce RTX della serie 50 o di un PC o laptop dotato delle GPU RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070, riceverete gratuitamente una copia di DOOM: The Dark Ages, l’attesissimo nuovo capitolo della celebre saga FPS. L’offerta è valida fino al 21 maggio e rappresenta un’occasione perfetta per abbinare hardware di ultima generazione a un’esperienza di gioco spettacolare e adrenalinica.

Vedi offerta su Nvidia

Bundle RTX 50 + DOOM: The Dark Ages

Il gioco sarà disponibile a partire dal 13 maggio e vi verrà fornito nella sua Premium Edition, una versione completa e ricca di contenuti extra, dal valore commerciale di ben 109,99€. Questo pacchetto include non solo il gioco base, ma anche contenuti aggiuntivi, bonus estetici e accessi anticipati, pensati per offrirvi un'esperienza ancora più coinvolgente e personalizzata. Nvidia, con questa iniziativa, non si limita a proporre solo potenza grafica, ma arricchisce l’acquisto delle sue GPU con contenuti di primo livello, rivolti direttamente alla vostra passione per il gaming.

DOOM: The Dark Ages è stato sviluppato per trarre pieno vantaggio dalle più recenti tecnologie Nvidia, garantendovi prestazioni elevate e una qualità visiva fuori dal comune. In particolare, il gioco supporterà DLSS 4 con Multi Frame Generation, una tecnologia che migliora la fluidità del gameplay, e NVIDIA Reflex, pensata per ridurre la latenza e offrire una reattività immediata. Questi strumenti vi permetteranno di vivere l’azione con un dettaglio grafico impressionante, senza compromessi sulle prestazioni, anche durante le sequenze più intense e movimentate.

Se stavate valutando un upgrade del vostro PC da gaming o l’acquisto di un nuovo laptop ad alte prestazioni, questa è senz’altro l’occasione giusta per farlo. Nvidia vi offre non solo le schede video più potenti della nuova generazione, ma anche uno dei titoli più promettenti dell’anno, incluso senza costi aggiuntivi. Approfittate di questa promozione prima del 21 maggio e preparatevi a entrare nel mondo brutale e spettacolare di DOOM: The Dark Ages, come solo le RTX 50 sanno mostrarvelo.

