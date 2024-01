AMD Fluid Motion Frames disponibile per tutti, ecco i nuovi driver Adrenalin 24.1.1

AMD ha rilasciato i nuovi driver Adrenalin 24.1.1, che tra le varie novità integrano finalmente il supporto ad AMD Fluid Motion Frames (AFMF), la tecnologia che promette di aumentare gli FPS fino al 97% in qualsiasi gioco DirectX 11 e DirectX 12.

AFMF è compatibile con le schede video AMD Radeon RX 7000, RX 6000 e Radeon 700M e può essere usato sia su PC desktop che notebook. Si tratta di una tecnologia di generazione dei frame che opera a livello driver, motivo per cui non ha bisogno di essere integrata nei giochi ed è compatibile con tutti i titoli DX11 e DX12. Per preservare la qualità dell’immagine, AMD ha fatto in modo che AFMF si disattivi automaticamente in caso di movimenti veloci della telecamera, così da evitare artefatti o altri problemi.

Oltre ad AFMF, nei nuovi driver Adrenalin 24.1.1 è incluso AMD Video Upscaling, l’algoritmo che migliora la qualità dell’immagine quando si riproducono video. Funziona sulle Radeon RX 7000 e può essere sfruttata su Google Chrome, Microsof Edge e sui lettori multimediali come VLC, fino a una risoluzione 4K.

Tra le novità troviamo anche Content Adaptive Machine Learning (CAML), algoritmo per la rilevazione del testo che supporta giochi fino alla risoluzione 4K, ottimizzazione all’encoding AVC, HEVC e AV1, AMD Smart Technology Tab che racchiude diverse funzionalità in un'unica posizione e AMD Assistant, che si occupa di attivare e disattivare automaticamente funzionalità del software Adrenalin in base alla situazione.

I nuovi driver includono anche il supporto alla Radeon RX 7600 XT (in uscita oggi) e ai giochi Like A Dragon: Infinite Wealth e TEKKEN 8. Non mancano i bug fix, che risolvono problemi su call of Duty: Modern Warfare III, in Starfield, in alcuni carichi DirectML e nel comportamento che le RX 7000 hanno con i monitor che presentavano schermate grigie intermittenti dopo l’ultimo aggiornamento.