AMD FX-6300 segna un nuovo record in overclock

Dopo una lunga pausa nel mondo dell’overclocking, i processori FX di AMD sono tornati a battere nuovi record mondiali nel 2021, ma non con un chip Ryzen. Come riportato da @momomo_us, Yosarianilives su HWBot ha portato una CPU AMD FX-6300 sino a 8GHz, rendendolo il detentore del record per la frequenza più alta vista su una CPU a sei core.

L’overclock è stato eseguito con una configurazione che prevedeva un elevato clock del bus di 281MHz e un moltiplicatore del core di 28,5. La velocità molto alta del bus, insieme a un sample probabilmente molto fortunato, ha permesso all’overclocker di raggiungere gli 8GHz sul suo FX-6300. Sorprendentemente, l’overclock è stato eseguito anche con tutti e sei i core abilitati (di solito disabilitare alcuni dei core può aiutare ad aumentare le capacità in overclock su quelli rimanenti).

Ricordiamo che questo chip non sta battendo alcun record mondiale importante in quanto riguarda solo i chip FX a sei core di AMD. CPU come FX-8350 e 8370 detengono ancora i record mondiali più noti con frequenze core superiori a 8,5GHz. Attualmente, il record mondiale assoluto è detenuto da The Stilt con un FX-8370 portato all’incredibile frequenza di 8,722GHz. Tuttavia, l’overclock a 8GHz dell’FX-6300 rimane un risultato piuttosto impressionante a causa del margine di overclock molto più elevato riscontrato nei chip core FX 8 di AMD, dato che probabilmente i sei e quad core FX sono componenti con bin inferiori, quindi con un margine di overclocking molto più basso. Ciò significa che raggiungere 8GHz con un chip FX di questo tipo è davvero un’impresa.

Considerando il tempo impiegato da un FX-6300 per raggiungere gli 8GHz, prevediamo che questo sarà uno degli ultimi record in overclock a essere conquistato dalle CPU FX, soprattutto perché non sono più in produzione da un po’ di tempo.