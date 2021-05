AMD, Lisa Su terrà un keynote al Computex 2021

La dottoressa Lisa Su, CEO di AMD, terrà un discorso al Computex 2021, il quale si terrà in maniera completamente digitale. Il keynote, intitolato “AMD Accelerating – The High-Performance Computing Ecosystem“, coprirà le recenti innovazioni in campo consumer di AMD, parlando delle CPU e GPU per PC di fascia alta.

Lisa Su ha affermato:

Lo scorso anno ci ha mostrato il ruolo importante che il computing ad alte prestazioni gioca nella nostra vita quotidiana, dal modo in cui lavoriamo a quello in cui impariamo e giochiamo. Al Computex 2021, AMD condividerà il modo in cui acceleriamo l’innovazione con i nostri partner dell’ecosistema per fornire un portafoglio di prodotti di prim’ordine.

Durante il discorso, AMD condividerà la sua visione per il futuro dell’informatica, comprese le soluzioni grafiche e di elaborazione ad alte prestazioni dell’azienda rivolte ad appassionati e gamer. Poiché Computex è una fiera che si occupa principalmente delle tecnologie rivolto al mercato consumer, nonostante il titolo del keynote AMD non ha promesso di parlare delle sue innovazioni in ambito HPC per datacenter e supercomputer, che includono i processori EPYC e le GPU Instinct, almeno non del dettaglio.

Resta da vedere se la compagnia presenterà ufficialmente la sua nuova serie di schede grafiche Radeon RX 6000 per notebook e desktop al Computex, ma c’è sicuramente una possibilità. Inoltre, è probabile che offrirà una prima occhiata a cosa aspettarsi dai suoi processori Ryzen Threadripper per desktop di fascia alta. La data da fissare sul calendario è quella di martedì primo giugno ma, purtroppo per noi, si terrà alle 04:00 (ora italiana).