La donna da un miliardo di dollari, anche Lisa Su (AMD) cavalca dell'onda dell'IA

Lisa Su, CEO di AMD, ha un patrimonio da $1 miliardo, che ne fa la 26ª donna negli USA a diventare miliardaria autonoma. Il valore delle azioni AMD ha superato i $170; Su ne possiede circa 4 milioni, con un valore totale di circa $700 milioni. La sua fortuna è principalmente legata alle azioni AMD, poiché riceve un compenso sia in contanti che in azioni - una pratica comune in molte aziende quotate.

Il patrimonio di Su è quindi lievitato all’improvviso come conseguenza diretto del valore azionario, che a sua volta è causato dal florido mercato dell’hardware per IA. Il successo della dirigente è attribuito in particolare alla rivoluzionaria architettura CPU Zen, che ha portato ad un aumento del fatturato e della quota di mercato di AMD.

Inoltre, l'acquisizione di Xilinx ha rafforzato le ambizioni di AMD nel settore dell'IA, supportando ulteriormente il valore delle azioni. Sebbene il patrimonio netto di Su sia stimato a $1.1 miliardi, è probabile che possieda ulteriori investimenti e attività.

Un successo personale notevole per Lisa Su, ma la dirigente è ancora lontana dal patrimonio da 60 miliardi Jensen Huang, fondatore e massimo dirigente di Nvidia. Entrambi hanno saputo trasformare e adattare le rispettive aziende, abbracciando la rivoluzione IA e diventandone una parte imprescindibile. Tanto AMD quando Nvidia, oggi, possono affrontare più o meno serenamente difficoltà che invece mettono in difficoltà altri attori del settore dei semiconduttori.