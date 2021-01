AMD non si ferma, tre nuove GPU trapelate da USB Implementers Forum

AMD non ha intenzione di rallentare, l’azienda si sta preparando ad annunciare tre nuove GPU che sono apparse online nel database dei prodotti di USB-IF (USB Implementers Forum). Si tratta delle tanto vociferate GPU Navi 22 o sono nuove versioni dei modelli Navi 21 che già ben conosciamo?

Tra i prodotti più recenti annunciati in campo GPU dall’azienda americana abbiamo le schede grafiche Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT, tutte basate sul chip che internamente è conosciuto come Navi 21. Sono molte le voci che circolano da mesi riguardo delle schede video di fascia inferiore e basate su quella che i rumor indicano come Navi 22. Che sia finalmente giunto il momento dell’annuncio ufficiale?

Le tre GPU inedite sono state scovate dall’utente Twitter @KOMACHI_ENSAKA nel database dell’USB-IF. L’archivio nomina una variante indicata come Navi 2x XLE, una Navi 2x XTXH e una GPU chiamata Nashira Point. Non è ancora chiaro se si tratti di GPU basate su Navi 21 o Navi 22.

Se si trattasse di nuovi modelli Navi 21, la versione XTXH potrebbe indicare una variante leggermente meno potente o addirittura più potente della Radeon RX 6900 XT, la quale è stata sviluppata internamente con il nome Navi 21 XTX. È in arrivo forse una AMD Radeon RX 6900 o una variante Radeon Pro della 6900 XT?

Navi 2x XLE potrebbe essere sia una GPU di fascia bassa sia Navi 21 che Navi 22. La sigla XLE era già stata utilizzata da AMD per la Radeon RX 5600 XT basata sul chip Navi 10 XLE.

Un’altra teoria interessante che l’utente Reddit uzzi38 ha condiviso, indica come la Navi 21 XTXH potrebbe essere una GPU Navi 21 con un controller HBM2(E). Le prime voci riguardo a delle GPU Navi 21 con controller HBM2(E) erano circolate già mesi fa, supportate da un estratto del firmware incluso in macOS 11 Beta. Al momento, tuttavia, AMD non ha ancora annunciato ufficialmente una scheda grafica basata su Navi 21 che utilizza HBM2.

La terza GPU apparsa in USB-IF è chiamata Nashira Point, probabilmente il nome in codice interno della GPU. A differenza di altri nomi in codice della linea Navi 2x (Navy Flounder e Sienna Cichlid), questo non sembra rientrare nello schema di nomenclatura dei pesci utilizzato da AMD.

Non conosciamo ulteriori dettagli riguardo questa inedita GPU al momento, ma non mancheremo di riportare nuovi rumor nel caso circolassero in rete.