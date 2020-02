AMD registra una nuova GPU: “Big Navi” arriva a marzo?

AMD ha depositato il certificato di una scheda video presso la South Korea’s Radio Research Agency (RRA) e tutto lascia pensare che si tratti della cosiddetta GPU “Big Navi“.

AMD è solita depositare tali attestati un mese prima la presentazione ufficiale delle proprie GPU: è successo sia con la Radeon RX 5500 XT, nome in codice D18902, che con la RX 5600 XT. Stando a quanto riportato da PCGamesN, ieri è stato inserito un nuovo nome in codice nell’elenco delle schede video di AMD, D30201, che potrebbe appartenere alla nuova GPU; se così fosse, potremmo aspettarci l’annuncio ufficiale di “Big Navi” durante il mese di marzo.

Il “Team Red” aveva già dichiarato che avrebbe svelato la propria roadmap al Financial Analyst Day che si terrà proprio il prossimo 5 marzo, e la nuova indiscrezione suggerisce che Lisa Su potrebbe approfittarne per presentare la famosa GPU Navi 21 basata su RDNA 2, la nuova architettura grafica di AMD che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe garantire un maggiore IPC, migliori prestazioni generali e una maggiore efficienza rispetto a RDNA, l’attuale architettura a bordo dell’attuale gamma Radeon RX 5000.

RDNA 2 dovrebbe inoltre garantire il supporto per il ray tracing ed il VRS o variable rate shading. La nuova architettura getterà le basi per soluzioni di fascia alta che competeranno con le GPU Turing più potenti (RTX 2080 Ti, RTX 2080 SUPER) e le nuove schede video Ampere, previste per quest’anno.

Non sappiamo ancora nulla sulle prestazioni della famosa GPU Nvidia killer, ma si vocifera offrirà performance superiori del 30% a quelle di una RTX 2080 Ti.