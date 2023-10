Radeon RX 6750 GRE ufficiale in due modelli, ma che confusione!

AMD ha ufficializzato la Radeon RX 6750 GRE, scheda video di cui si è parlato parecchio nelle scorse settimane grazie a ripetute fughe di notizie. Se ricordate, quanto emerso pochi giorni fa sembrava smentire le indiscrezioni precedenti; a quanto pare non è nemmeno così, dato che della scheda esistono due versioni.

La RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition) è esclusiva per la Cina (almeno per ora) e punta alla fascia media, offrendo sulla carta prestazioni per giocare in 1440p a un prezzo competitivo, di 269 o 289 dollari a seconda del modello.

Entrambe le schede sono basate sul chip Navi 22, ma offrono specifiche diverse: la variante con 12GB è dotata di 40 CU per un totale di 2560 Stream Processor, frequenza fino a 2581MHz in boost, interfaccia di memoria 192 bit e un TGP di 230 watt. La versione da 10GB è invece equipaggiata con 36 CU (2304 Stream Processor), frequenza fino a 2450MHz, interfaccia di memoria 160 bit e TGP di 170 watt.

Specifiche tecniche così diverse mettono in luce un probelma non da poco: ci sono due schede video differenti con lo stesso nome. Di certo la creerà non poca confusione, specialmente tra gli utenti meno esperti, che potrebbero pensare che l’unica differenza sia la quantità di memoria, un po’ come accade con le RTX 4060 Ti da 8GB e 16GB.

Le schede saranno vendute anche all’interno di preassemblati e sistemi OEM, esattamente come accaduto con la precedente Radeon RX 7900 GRE. Non sappiamo se le due RX 6750 GRE debutteranno mai al di fuori della Cina, ma non è da escludere considerando che il modello lanciato in precedenza è arrivato anche negli Stati Uniti e in Germania.