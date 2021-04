AMD Radeon, GPU inedita spunta sul sito ufficiale e poi sparisce

AMD deve aver deciso di provare una nuova strategia per l’inserimento a catalogo delle sue nuove schede video Radeon in modo da evitare, almeno parzialmente, che si formi la calca sulle pagine del proprio shop e che accorrano in massa i bot degli scalper.

È comparsa silenziosamente sul sito ufficiale una RX 6800 XT in versione Midnight Black, che l’azienda non aveva mai annunciato prima e che è, ovviamente, già out of stock!

Cogliendo di sorpresa anche gli utenti più affamati di schede grafiche, AMD ha inserito a catalogo nel proprio e-commerce un nuovo modello di GPU di cui ancora non si conosceva l’esistenza. La AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black non solo portava con sé una nuova colorazione della scheda con design “reference” ma costava addirittura meno del modello base!

Abbiamo notato l’apparizione della scheda per la prima volta intorno alle ore 15:00. Perché per la prima volta? Perché secondo la nostra personale esperienza, il modello è comparso e scomparso dal catalogo dei prodotti su AMD.com almeno quattro o cinque volte prima di essere definitivamente listata a questo indirizzo come “out of stock”.

Durante i momenti in cui era indicata come disponibile il sito non ha mai permesso l’aggiunta al carrello dell’inedita scheda, facendoci persino dubitare del fatto che magari la pagine non fosse stata pubblicata in anticipo per errore.

osse stato il primo aprile ci saremmo fatti anche una risata, ma guardando il calendario possiamo affermare che o AMD è nettamente in ritardo oppure la scheda è stata esaurita in un battito di coglia. Di nuovo…

Le specifiche della AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black sono esattamente le stesse della variante classica, a variare è solo la colorazione della scocca che possiamo ammirare solamente nell’unica immagine pubblicata sul sito del produttore che ritrae solamente la confezione del prodotto.