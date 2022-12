Le GPU di nuova generazione AMD Radeon RX 7000 saranno disponibili la prossima settimana, ma nonostante ciò potrebbero già esserci dei problemi di fornitura. La notizia proviene da Igor’s Lab che ha raccolto una serie di informazioni da più fonti, tra cui figurano anche i principali partner adibiti alla produzione dei modelli custom. Stando a quanto riportato, un totale di 10.000 schede video Radeon RX 79000 unicamente reference, quindi realizzate da AMD, saranno spedite nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). La sola Germania riceverà 3000 unità, un numero più che sufficiente per una top di gamma del genere, ma che riduce a 7000 le GPU disponibili per il resto delle regioni.

Altre fonti dell’insider affermano inoltre che ci sarebbero dei ritardi causati da un BIOS non ancora maturo, che nello specifico causerebbe perdita di dati in memoria e blocchi della GPU. Ulteriori indiscrezioni arrivano a riferire di un possibile debutto dei modelli custom rimandato a gennaio 2023, rispetto a quanto invece trapelato qualche giorno fa. Le fonti cinesi fanno anche sapere che, almeno per ora, nessuna GPU reference verrà venduta nel paese per via del rapporto teso con il Taiwan. Le Radeon RX 7000 arriveranno in Cina inizialmente solo attraverso le varianti custom, con un prezzo probabilmente più alto e una disponibilità inferiore. A influire è anche il mercato interno saturo delle proposte Nvidia, un ulteriore ostacolo alla diffusione delle offerte AMD.

Photo Credit: HXL/Twitter

Pur trattandosi di indiscrezioni, la situazione non sembra iniziare nel migliore dei modi per le Radeon RX 7000, che dopo la presentazione di AMD sembravano dover quasi prendere un grosso vantaggio in termini di rapporto prestazioni/prezzo. Come ben sappiamo, la RX 7900 XT dovrebbe infatti essere disponibile (negli USA) al prezzo di 899$, insieme alla sorella maggiore RX 7900 XTX invece prezzata 999$. Cifre considerevolmente più basse di quelle a cui è proposta la RTX 4080, concorrente diretta delle nuove proposte AMD. Non resta quindi che attendere i pochi giorni che ormai ci separano dalla data di lancio per conoscere i prezzi effettivi in Italia e trarre le dovute conclusioni.