AMD Renoir e PCIe 3.0 limitate a 8x, possibile collo di bottiglia per le GPU più potenti?

I chip AMD Renoir dedicati ai dispositivi mobili potrebbero essere limitati dal numero disponibile di linee PCIe nell’utilizzo delle GPU più potenti.

A dare questa incredibile notizia è stato il sempre affidabile sito tedesco Igor’s Lab che, a quanto pare, è riuscito a mettere le mani su una slide di una presentazione in cui è visibile un diagramma a blocchi che descrive l’architettura dei chip dedicati ai laptop di AMD, nome in codice Renoir.

I chip in questione avrebbero a disposizione solo 8 linee PCIe 3.0 disponibili per l’utilizzo di schede video discrete, limite che invece non troviamo nelle varianti desktop dei chip Renoir (socket AM4) che dispongono di 16 linee. Questa limitazione comporterebbe l’impossibilità di utilizzare in accoppiata con i chip AMD delle GPU di livello più alto di una RTX 2060 Super di Nvidia a causa del verificarsi di colli di bottiglia che non permetterebbero di sfruttare al meglio modelli più performanti.

AMD avrebbe tagliato sul numero di linee PCIe per limitare i consumi dei propri chip riservati ai PC portatili, limitazioni non presenti nelle controparti desktop che possono contare su fonti di alimentazione continue e sistemi di dissipazione migliori.

Il supporto per le memorie GDDR6 è confermato dal diagramma a blocchi, come il resto della distribuzione delle linee PCIe. Fortunatamente, lo storage è supportato su linee dedicate, quindi il collegamento di un SSD NVMe non dovrebbe obbligare gli OEM a rallentare le GPU discrete a sole quattro linee PCIe. Anche le USB 3.2 Gen 2 sono supportate in modo nativo e sono inclusi dei controller DRAM a doppio canale.

AMD starebbe quindi concentrando i propri sforzi sul mercato di fascia media dove i gamer potrebbero apprezzare una riduzione dei prezzi dei laptop e non avrebbero comunque necessità di GPU di fascia alta come una RTX 2070 o RTX 2080 (o le equivalenti Navi di AMD).

Riuscirà l’azienda americana a mettere i bastoni nelle ruote alla concorrente principale anche senza puntare al mercato di fascia alta secondo voi?