Anche se i nuovi processori Ryzen 7000 di AMD sono ormai disponibili all’acquisto da oltre un mese, il lancio è lontano dall’essere concluso, dato che ad aspettarci ci sono ancora i modelli standard delle CPU. La prima a trapelare tra le consuete indiscrezioni è Ryzen 7 7700, un processore che, stando alle prime voci, avrebbe un TDP di 65W, oltre che ovviamente mantenere gli 8 core del gemello più potente. Il modello potrebbe essere molto interessante proprio per il suo consumo energetico notevolmente più contenuto rispetto alla variante X.

7700 8 65 — 188号 (@momomo_us) October 22, 2022

Il rumor proviene, a ogni modo, dall’insider momomo_us, che con un post ne ha anticipato le suddette specifiche. Rimangono ancora sconosciuti i dettagli più importanti, come le frequenze di funzionamento, la cache e altre specifiche che differenziano questa CPU dal 7700X. Con un consumo così basso, il Ryzen 7 7700 andrà probabilmente a competere con le proposte più economiche della gamma Raptor Lake di Intel, come i Core i5-13600 e 13400, caratterizzati da un più elevato numero di core rispetto al passato ma ancora non disponibili all’acquisto. Questo segmento è quello dove è solito trovare interessanti proposte dall’ottimo rapporto prestazioni/prezzo: possiamo quindi aspettarci ulteriori modelli da 8 o anche 6 core da parte di AMD.

I modelli standard, come Ryzen 7 7700, non sono tuttavia gli unici processori attesi. Un’attenzione particolare è infatti rivolta alle nuove CPU con 3D V-Cache, che fanno molto gola ai videogiocatori. Come già anticipato dai rumor più recenti, dovremmo poter vedere il primo esemplare al CES 2023, la notizia sarebbe in realtà quasi ufficiale, poiché proviene da una presunta roadmap trapelata in rete. Sempre secondo le voci, l’azienda starebbe preparando più di un modello con 3D V-Cache, nello specifico uno dedicato alla fascia “enthusiast” e l’altro per il gaming. La tecnologia 3D V-Cache è, per adesso, un vantaggio che la casa di Sunnyvale può utilizzare per realizzare le più veloci CPU da gaming, come già dimostrato con il prestante Ryzen 7 5800X3D.