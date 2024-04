Nuova piattaforma AMD in arrivo? Primo segnale di come sarà il socket AM5+

AMD sembra essere al lavoro su una versione aggiornata del socket AM5, noto come AM5+. Secondo il programma MC Extractor, che analizza binari di microcodice delle CPU AMD e Intel, è stata recentemente aggiunta la rilevazione di AM5+ e processori AMD con il CPUID 00B40Fxx.

Il programma ha 'Modelli di microcodice AMD adattati per AM5+' e aggiunge 'Rilevamento del CPUID 00B40Fxx per microcodice AMD.' Parlando di CPU 00B40Fxx, il programma può rilevare processori 00B40F40 e 00B40F00. HXL, che ha notato la novità e condiviso su X, ritiene che le CPU 00B40Fxx potrebbero essere i processori Granite Ridge o Fire Range di AMD, ma si tratta di speculazioni.

Gli indizi lasciano intendere che i futuri processori AMD useranno il socket AM5+, e che esso sarà appunto un’evoluzione di AM5. Tuttavia è ancora molto presto per trarre conclusioni, e le informazioni che circolano oggi potrebbero essere smentite.

Detto questo, il nuovo socket AM5+ (ma potrebbe chiamarsi diversamente) arriverà probabilmente nel 2026, forse anche più avanti. Aggiungerà nuove caratteristiche come diverse tensioni, diversi circuiti di alimentazione, biforcazione PCIe diversa, nuove capacità di interfaccia (ad esempio, USB4 versione 2, DisplayPort con UHBR20), o altro.

Il socket AM5+ potrebbe, in linea con le ultime tendenze di design, essere semplicemente il socket AM5 con alcuni pin extra abilitati. Le CPU AM5+, dunque, potrebbero avere un blocco fisico per impedire l’installazione su una scheda madre AM5.

Per quanto ne sappiamo oggi, AM5+ è progettato per riutilizzare il maggior numero possibile di funzionalità meccaniche di AM5, e quindi per abbassare i costi per i partner di AMD. Inoltre, AMD potrebbe cercare di garantire la retrocompatibilità delle schede madri AM5+ con i processori AM5, il che aiuterebbe a lanciare rapidamente la piattaforma su diversi segmenti di mercato. Sicuramente AMD ha una storicità molto positiva da questo punto di vista, come dimostra anche il fatto che il socket AM4 è ancora utilizzato con processori di ultima generazione.

AMD ha dichiarato che supporterà il socket AM5 fino al 2025 e oltre, il che lascia intendere che il 2026 sarà l’anno di AM5 +.