La notizia in un minuto

AMD ha presentato durante lo Xbox Games Showcase la sua nuova serie di processori Ryzen AI Z2, sviluppata in collaborazione con ASUS e Microsoft per alimentare una nuova generazione di console portatili. La gamma si articola in due proposte distinte: il modello di punta Ryzen AI Z2 Extreme con architettura Zen 5, otto core, sedici thread e grafica RDNA 3.5 per prestazioni elevate, e il più accessibile Ryzen Z2 A basato su architettura Zen 2 con quattro core, otto thread e grafica RDNA 2, pensato per chi privilegia l'accessibilità economica. Questi processori saranno integrati nei nuovi dispositivi ASUS ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, che funzioneranno sotto sistema operativo Windows ottimizzato per l'esperienza gaming Microsoft. L'iniziativa rappresenta un passo significativo nell'evoluzione del gaming mobile, puntando a creare un ecosistema integrato che combini l'expertise hardware di AMD con l'interfaccia gaming di Microsoft, anche se sarà necessario attendere i primi test per valutare concretamente le prestazioni di questi nuovi dispositivi portatili.