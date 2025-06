Alienware, che ha lanciato una versione in miniatura del suo iconico desktop Area-51 realizzato con autentici mattoncini LEGO. L'iniziativa, però, presenta una particolarità che la distingue dalle tradizionali strategie commerciali: il kit non è acquistabile con denaro reale, ma esclusivamente attraverso il sistema di punti fedeltà della community Alienware. Si tratta di un esperimento che mescola nostalgia tecnologica e cultura del collezionismo, pur sollevando alcune perplessità sulla sua accessibilità.

Area-51 Brick Kit comprende 318 mattoncini Lego originali che, una volta assemblati seguendo le istruzioni fornite, danno vita a una replica fedele del desktop gaming Alienware. Le dimensioni finali del modellino sono di 55 x 132 x 130 millimetri, equivalenti grossomodo al volume di un moderno NUC, mantenendo la caratteristica forma a torre che contraddistingue i sistemi desktop della serie Area-51. Il design include anche il pannello laterale trasparente removibile, fedele riproduzione dell'elemento distintivo dei case gaming contemporanei.

Per ottenere questo particolare oggetto da collezione, gli appassionati devono accumulare esattamente 9.999 ARP (Alienware Reward Points) attraverso l'applicazione Alienware Arena. Il sistema di ricompense prevede diversi metodi per guadagnare questi punti digitali: dall'accesso quotidiano all'app alla partecipazione agli eventi della community, dal completamento di missioni specifiche al collegamento degli account Steam, Twitch e Discord personali.

L'iniziativa di Alienware si inserisce in un trend crescente che vede l'industria tecnologica abbracciare il mondo delle costruzioni modulari. Lo scorso dicembre aveva fatto scalpore il set ASML TWINSCAN EXE:5000, descritto ufficialmente come un "capolavoro tecnologico" ma disponibile esclusivamente per i dipendenti dell'azienda olandese al prezzo di 228 dollari. Più recentemente, SK hynix in collaborazione con Oxford Toys ha rilasciato un kit che permette di costruire una replica di un impianto di packaging e testing per semiconduttori, proposto inizialmente sul mercato coreano a un prezzo equivalente a circa 30 dollari.

L'assenza di illuminazione RGB rappresenta un'occasione mancata per un prodotto destinato principalmente all'esposizione.

Tuttavia, il kit Alienware presenta alcune limitazioni che ne riducono l'impatto visivo. Il design dell'Area-51 del 2025, pur mantenendo l'eleganza caratteristica del marchio, risulta meno riconoscibile rispetto alle iterazioni precedenti.

I modelli storici dell'Area-51, dai design biomeccanici ispirati alle opere di H.R. Giger dei primi anni 2000 fino alle forme esagonali angolari della metà degli anni '10, possedevano una personalità visiva più marcata e inconfondibile.

Ma è il sistema di distribuzione attraverso i punti fedeltà ad avere creato dubbi sulla reale accessibilità del prodotto. Alienware non ha fornito indicazioni precise sui tempi necessari per accumulare i quasi 10.000 punti richiesti, lasciando presumere che solo gli utenti più attivi della community possano realisticamente ambire al kit. L'azienda ha dichiarato di puntare a un alto tasso di riscatto per questo nuovo prodotto, suggerendo una disponibilità limitata che potrebbe alimentare ulteriormente l'interesse dei collezionisti.