Nel panorama delle modifiche hardware fai-da-te, un nuovo progetto sta catturando l'attenzione degli appassionati di gaming portatile. L'utente Reddit michaelthatsit ha trasformato radicalmente la concezione tradizionale dello Steam Deck, creando quello che potrebbe essere definito il primo computer da gaming completamente integrato in una tastiera. Il risultato è "Bento", un dispositivo che ridefinisce i confini tra console portatile e sistema desktop compatto.

La genesi di questo progetto nasce dalla volontà di sfruttare le capacità desktop di SteamOS in una forma completamente nuova. Invece di utilizzare il Steam Deck nella sua configurazione tradizionale a conchiglia, il modder ha estratto l'intera scheda madre e tutti i componenti essenziali, riprogettando completamente l'architettura del dispositivo. L'obiettivo era chiaro: creare un sistema all-in-one che mantenesse tutta la potenza dell'hardware Valve in un formato ancora più versatile.

Il cuore dell'innovazione risiede nello chassis stampato in 3D progettato su misura per alloggiare sotto una tastiera Apple Magic Keyboard priva di tastierino numerico. Questa soluzione ingegneristica presenta una configurazione a due camere distinte: la sezione sinistra, più ampia, ospita tutti i componenti critici del Steam Deck, inclusa la batteria e l'APU AMD Van Gogh personalizzata. La progettazione termica non è stata trascurata, con due bocchette di ventilazione posizionate strategicamente sui lati sinistro e superiore per garantire un flusso d'aria adeguato alla ventola interna.

La seconda camera, situata sulla destra del dispositivo, rappresenta un elemento di modularità intelligente. Questo spazio aggiuntivo può ospitare accessori complementari come un hub USB Type-C, dimostrando come il progetto sia stato concepito per essere espanso. Le forme arrotondate del chassis si integrano perfettamente con il design della tastiera Apple, creando un'estetica coerente che non tradisce l'origine modificata del dispositivo.

L'utilizzo pratico del Bento si estende oltre le configurazioni desktop tradizionali. Nelle immagini condivise su Reddit, michaelthatsit ha dimostrato una delle applicazioni più interessanti: il collegamento a occhiali display alimentati via Type-C, eliminando completamente la necessità di monitor esterni convenzionali. Questa configurazione trasforma il concetto stesso di gaming portatile, offrendo un'esperienza immersiva in un formato estremamente compatto.

Nonostante il successo del prototipo funzionante, il creatore ha identificato diverse aree di miglioramento per le future iterazioni. Le limitazioni del processo di stampa 3D hanno costretto alla realizzazione del chassis in due parti separate, compromettendo l'eleganza strutturale del design finale. Inoltre, l'assenza di controlli mouse integrati rappresenta una lacuna funzionale significativa per un dispositivo concepito per l'uso desktop.

I piani di sviluppo futuro includono la progettazione di un corpo unificato per il chassis e l'implementazione di moduli dedicati per la funzionalità mouse. Questi miglioramenti potrebbero trasformare il Bento da prototipo interessante a soluzione desktop completa e competitiva.

Il progetto Bento si inserisce in un ecosistema di modifiche creative che hanno caratterizzato la community di Steam Deck fin dal lancio del PC Handheld. Precedenti progetti come il "Steam Brick" e le modifiche per l'espansione della RAM a 32GB hanno dimostrato la versatilità dell'hardware Valve nelle mani di modder creativi. Tuttavia, il Bento si distingue per l'approccio radicalmente diverso al form factor, proponendo un ripensamento completo dell'esperienza utente.

Una mod che, al netto dei plausi che si possono elargire per la sua realizzazione, rende di fatto inutile Steam Deck, visto che come computer fisso ha delle specifiche decisamente meno interessanti di un pc da gaming dello stesso prezzo e, soprattutto, l'appeal dell'handheld di Valve risiede tutto in un form factor decisamente convincente.