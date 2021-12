AMD salva altri SoC console difettosi con il Desktop Kit 4800S

I colleghi di VideoCardz hanno pubblicato le prime foto del prossimo kit desktop 4800S di AMD. Come potete già immaginare, si tratta del successore del 4700S, basato su SoC PlayStation 5 difettosi.

Secondo l’articolo, il 4800S è probabilmente una versione con bin più alto del SoC a 7nm che alimenta il 4700S. Tuttavia, il portale non ha ottenuto informazioni sulle velocità di clock per il 4800S e non ha confermato se utilizza una variante riciclata del chip Ariel in PlayStation 5 o il SoC personalizzato di Xbox Series X. In ogni caso, il SoC all’interno del kit desktop 4800S dovrebbe utilizzare una configurazione identica a otto core e 16 thread con core Zen 2 di AMD. Per fare un confronto, il 4700S utilizza una versione ridotta del SoC Ariel con GPU RDNA 2 disabilitata, con un clock di base di 3,6GHz e un boost clock di 4,0GHz.

Photo Credit: VideoCardz

Il 4700S è dotato di 8 o 16 GB di memoria GDDR6. Poiché il 4800S non possiede slot di memoria, supponiamo che probabilmente avrà le stesse opzioni del suo predecessore. In termini di form factor, la scheda madre del 4700S ha rispettato le specifiche mini-ITX, mentre il 4800S sembra conformarsi al formato micro-ATX, il che ha permesso di aggiungere più funzionalità alla motherboard.

Stando a quanto riferito, il presunto foglio delle specifiche mostra il kit desktop 4800S con uno slot di espansione PCIe 4.0 per schede grafiche dedicate. Non sappiamo se si tratta di un’interfaccia x16 a tutti gli effetti o elettricamente limitata a x8. Ad ogni modo, questa è un’aggiunta importante rispetto al precedente kit desktop 4700S, che aveva solo un’interfaccia PCIe 2.0 x4 che riduceva notevolmente l’elenco delle schede video compatibili. Apparentemente, il kit desktop 4800S non sarà commercializzato singolarmente, ma sembra che verrà fornito insieme a una Radeon RX 6600.

Photo Credit: VideoCardz

Mentre il 4700S è dotato di una soluzione di raffreddamento proprietaria, il 4800S presenterà fori di montaggio standard per i dissipatori AM4. Se il 4800S sarà un chip con un clock più elevato, avrà bisogno di un dissipatore aftermarket più robusto rispetto a quello del 4700S. A differenza del 4700S che offre solo due porte SATA III, il 4800S ha uno slot M.2 per sfruttare gli SSD NVMe. Inoltre, avrà una scheda di rete wireless, anche se le specifiche esatte non sono note.

Se le informazioni si riveleranno veritiere, MSI presumibilmente produrrà i kit desktop 4800S, mentre la Radeon RX 6600 sarà fornita da PowerColor. Tuttavia, per il momento, non è chiaro se ci saranno altre combinazioni del kit desktop 4800S, ma non dovremo aspettare molto per scoprirlo, dato che verrà lanciato apparentemente nel primo trimestre del 2022.