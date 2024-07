AMD stava per comprare Nvidia ma Jensen Huang ha fatto saltare l'affare, il racconto di un insider

Oggi Nvidia è uno dei principali attori dell'industria tecnologica, con una capitalizzazione di mercato che supera quella di Intel e AMD. Tuttavia, c'è stato un momento in cui la rivale AMD stava per acquisire l'azienda capitanata da Huang. Recentemente, un ex ingegnere ha rivelato che, quando Nvidia era ancora un'azienda emergente, AMD era fermamente intenzionata ad acquisirla. L'insider ha poi spiegato che Nvidia rifiutò l'offerta principalmente perché Jensen Huang non avrebbe ceduto a meno di essere nominato CEO della società che sarebbe emersa dalla fusione.

Oggi, Nvidia ha ampiamente superato il valore di mercato di AMD e Intel. Questa storia ci ha fatto riflettere su come sarebbero potute andare le cose se l'acquisizione fosse andata a buon fine. Hemant Mohapatra, un ingegnere che ha lavorato in AMD per più di sei anni tra la metà, ha recentemente condiviso una serie di ricordi su X (espandi il tweet qui sopra), offrendo uno sguardo retrospettivo sui negoziati tra AMD e Nvidia per una possibile fusione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Tuttavia, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, aveva una strategia a lungo termine di mantenere il modello proprietario e chiuso di CUDA per le sue GPU. Non volendo abbandonare questa strategia, Huang rifiutò di vendere Nvidia a meno di diventare il CEO della nuova entità risultante dalla fusione.

L'allora CEO di AMD, Hector Ruiz, optò invece per l'acquisto della rivale ATI, portando il nome Radeon sotto l'ombrello di AMD. Un altro dipendente di lunga data di AMD, Phil Park, ha confermato questa versione dei fatti su X. Pur non avendo mai incontrato Mohapatra e avendo opinioni diverse su alcune delle sue memorie, Park ha affermato che "l'aneddoto su Jensen che voleva essere CEO è vero". Ha offerto ulteriori commenti sui primi sforzi di AMD per progettare e commercializzare CPU multicore:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Secondo Mohapatra, all'epoca Nvidia era "solo uno dei piccoli". Le schede grafiche della compagnia erano molto ricercate dai giocatori che desideravano un prodotto di nicchia, ma ATI (successivamente acquisita da AMD) deteneva una quota di mercato maggiore. Mohapatra ha dichiarato che AMD "non li considerava (Nvidia) alla pari di Arm/Intel".

La situazione è chiaramente cambiata, soprattutto ora che l'intelligenza artificiale è in forte crescita. Le GPU di Nvidia e i suoi hiperscaler AI dominano questo settore, e AMD sta cercando di recuperare terreno. La lettura completa del thread pubblicato da Mohapatra su X è molto interessante e illuminante, offrendo molti spunti su ciò che stava accadendo dietro le quinte durante le guerre dei chip degli anni 2000.

Siete curiosi di sapere dove si trova oggi Mohapatra? Dopo oltre sei anni in AMD, ha lavorato per Google e successivamente per Andreeson Horowitz. Attualmente è socio in una società di venture capital e consulente per startup tecnologiche in India. E Jensen Huang è ancora il CEO di Nvidia, che oggi è una delle aziende più importanti al mondo.