AMD StoreMI verrà aggiornata nel Q2 2020

AMD ha pubblicato un Product Change Advisory in cui annuncia l’interruzione al supporto per la tecnologia StoreMI, che verrà sostituito da una nuova versione con funzionalità migliorate, in arrivo nel secondo trimestre dell’anno.

StoreMI è una funzionalità che AMD ha introdotto con le CPU Ryzen 2000 (nome in codice Pinnacle Ridge) attiva sulle schede madri serie 400, X399 e X570.

StoreMI utilizza l’IA, la virtualizzazione e il tiering automatico per analizzare i dati cui l’utente accede più spesso e li sposta nell’unità di archiviazione più veloce. La funzione combina SSD e disco rigido in un unico volume. AMD ha affermato che StoreMi può accelerare i tempi di avvio di Windows fino a 2,3 volte e consente di caricare applicazioni e giochi fino a 9,8 volte e 2,9 volte più velocemente, rispettivamente.

A partire dal 31 marzo, StoreMi non sarà più disponibile per il download su AMD. Chi ha già scaricato StoreMI potrà continuare a utilizzare il software. Detto questo, il Team Red reindirizzerà le sue risorse per lavorare alla nuova versione, quindi non fornirà più supporto tecnico agli utenti.

I colleghi di tomshardware.com hanno contattato Enmotus, la società dietro il software, che ha fornito la seguente dichiarazione:

“Enmotus offrirà ai clienti StoreMI supporto tecnico gratuito per installazioni compiute dal 1° aprile al 15 maggio di quest’anno. L’azienda offre la possibilità agli utenti registrati di passare a FuzeDrive 256 a 9,95 dollari (sconto del 50% ) per un periodo limitato. FuzeDrive sarà pienamente compatibile con MiDrive e offrirà anche la libertà agli utenti finali di migrare le proprie configurazioni FuzeDrive su sistemi Intel”.

AMD consiglia agli utenti di non scaricare il software StoreMI da un sito di terze parti, poiché non può garantire che il download sia sicuro, inoltre suggerisce l’uso di Enmotus FuzeDrive in attesa del nuovo StoreMI.