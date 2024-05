AMD svela EPYC 4004, nuovi processori al servizio delle PMI

AMD ha ufficializzato i nuovi processori EPYC 4004, progettati per offrire prestazioni di alto livello e un rapporto costo-efficienza ottimale. Si tratta di CPU studiate per soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese (PMI) e fornitori di servizi IT gestiti. La gamma EPYC 4004 va ad ampliare e completare l'offerta di CPU AMD EPYC, offrendo soluzioni che combinando sicurezza, efficienza energetica e scalabilità.

Le PMI devono bilanciare prestazioni e costi, i nuovi AMD EPYC 4004 rispondono proprio a questa esigenza. John Morris, vicepresidente del gruppo Enterprise e HPC di AMD, ha dichiarato: "Storicamente, molte piccole e medie imprese hanno dovuto fare compromessi sulle soluzioni IT, utilizzando hardware che non soddisfa appieno le loro necessità. Basati sulle stesse tecnologie che alimentano i data center più esigenti al mondo, i processori AMD EPYC 4004 sono offerti a un costo di acquisizione ottimizzato per i clienti delle PMI che cercano di migliorare i risultati aziendali."

La nuova serie EPYC 4004 include vari modelli, che vanno dall'EPYC 4124P, con 4 core e 16 MB di cache L3, fino all'EPYC 4584PX, con 16 core e 128 MB di cache L3. I processori variano in termini di TDP (Thermal Design Power) e frequenze di clock, con prezzi che partono da 149 dollari per l'EPYC 4124P e raggiungono i 699 dollari per i modelli di punta come l'EPYC 4564P e l'EPYC 4584PX.

La gamma promette un netto miglioramento del rapporto prezzo/prestazioni rispetto alla concorrenza. Ad esempio, un singolo processore AMD EPYC 4564P ha prestazioni per dollaro 1,8 volte superiori a quelle di un Intel Xeon E-2488.

Il lancio della serie EPYC 4004 è accompagnato da partnership con diverse aziende, tra cui Lenovo, OVH Cloud e Supermicro. I rappresentati delle rispettive società si sono detti entusiasti di quanto offerto dalla nuova gamma di processori AMD.

Con i nuovi EPYC 4004 AMD punta a dominare il mercato delle PMI, riducendo i costi, aumentando la sicurezza dell'infrastruttura IT e offrendo prestazioni per dollaro ben superiori a quelle delle proposte Intel.