Ecco un "portatile" con AMD EPYC a 64-core, RTX 4080 desktop e raffreddamento a liquido

Un produttore cinese ha creato un “laptop” che in comune con i computer portatili che siamo abituati a vedere ha solo la possibilità di essere trasportato. Si chiama REV-9 ed è equipaggiato con una CPU AMD EPYC 64 core, una RTX 4080 desktop e un sistema di raffreddamento a liquido, tutti elementi che siamo abituati a vedere in PC fissi di fascia molto alta.

Il sistema è disponibile addirittura in due versioni, una con CPU AMD EPYC 7713 e un’altra con EPYC 9554, basate rispettivamente sulle architetture Zen 3 e Zen 4. Inutile dire che la sfida più grande è raffreddare questi componenti, che assorbono molta energia e di conseguenza producono parecchio calore, difficile da dissipare in così poco spazio.

Per affrontare il problema, il produttore ha creato un raffreddamento a liquido in piena regola, con pompa, serbatoio e radiatori. Nonostante sembra che un loop del genere riesca a tenere a hardware CPU e GPU, non è da sottovalutare la rumorosità delle ventole, specialmente quando si spreme al massimo l’hardware.

Inutile dire che le dimensioni sono quanto più lontane si possa pensare da un laptop moderno: parliamo di 420 x 325 x 46 mm, che lo fanno sembrare più simile a un case mini-ITX in cui è stato installato un monitor, che a un portatile vero e proprio. Trattandosi di un laptop non può mancare uno schermo, che qui ha una diagonale di 17,3 pollici, risoluzione 2,5K e frequenza d’aggiornamento di 240Hz. È disponibile anche un’altra variante, con risoluzione 4K e refresh rate di 120Hz. Presente poi anche un piccolo display da 3,5” per il monitoraggio, che fornisce informazioni in tempo reale su temperature e altri elementi grazie ai sensori presenti nel sistema.

Inutile dire che non sono pochi i dubbi sulla praticità di un sistema come questo, nonché sulla sua effettiva utilità quotidiana, visto l’impiego di un processore dedicato ai server. In ogni caso, se REV-9 vi ha incuriosito al punto tale da volerlo acquistare, sappiate che a breve partirà un crowdfunding sulla piattaforma cinese Taobao: nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli in merito al prezzo, ma molto probabilmente sarà parecchio elevato.