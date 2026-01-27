Avatar di _GV_ 38
Mi suona strano, pare che le nuove iGPU di Intel siano ottime e che il nuovo processore Samsung Exynos 2600 integri una versione mobile di RDNA4 che vola...
Non capisco proprio il senso di fermarsi ad RDNA3.5 per le APU di fascia alta, potrebbe essere un boomerang pauroso...
Il motivo è semplicissimo: le vecchie architetture AMD mancano delle unità dedicate per le feature moderne come RT e AI ma usano un fottìo di transistor lo stesso. Le nuove che metteranno le unità dedicate ne useranno ancora di più, aumentando i costi a livello spropositato per giustificare GPU per il mercato mainstream.
Quindi si tengono le scrausissime architetture vecchie per i polli che comprano portatili con CPU AMD e mostrano i muscoli con quelle 4 unità vendute con il chippone grafico che tanto nessuno vuole, visto che basta la peggiore discreta per demolirla (e se è una discreta di Nvidia, pure per consumare meno).
