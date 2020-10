Android guarda e impara, i nuovi Chromebook ricevono 9 anni di aggiornamenti

Google è sulla strada giusta, l’azienda ha aumentato il tempo massimo nel quale un Chromebook riceverà aggiornamenti software ad un massimo di 9 anni. Sì, avete letto bene, nove anni. Sarebbe bello se Google mettesse lo stesso impegno con gli smartphone Android, non è vero?

I Chromebook sono dispositivi leggeri, portatili e solitamente con una durata della batteria più che ottima. Sono adatti a tutti quegli utenti che passano la maggior parte del proprio tempo davanti a un PC dentro ad un browser web. Che sia lavoro, social o la visione di contenuti multimediali, al giorno d’oggi praticamente qualsiasi operazione può essere eseguita tramite browser ed è per questo che, soprattutto tra gli studenti, i portatili con a bordo Chrome OS si stanno rivelando la scelta giusta.

Tutti i Chromebook ricevono aggiornamenti software direttamente da Google e l’azienda americana possiede una politica di aggiornamento interessante. Nel periodo di tempo dichiarato, che all’inizio della storia di Chrome OS era di 5 anni, i Chromebook riceveranno costantemente aggiornamenti con nuove funzioni, bugfix e patch di sicurezza in maniera continua e costante, il tutto in maniera trasparente all’utente che si troverà ad ogni riavvio la versione più recente del sistema.

Dopo aver esteso la durata di questo periodo di aggiornamento a 8 anni per alcuni modelli specifici in passato, ora l’azienda sta alzando nuovamente l’asticella portando il tempo di supporto per gli aggiornamenti automatici (AUE) a ben 9 anni per determinati prodotti. La scoperta è stata fatta dai colleghi di AndroidPolice tramite la pagina ufficiale dove Google inserisce la “scadenza” del supporto software per Chrome OS per tutti i Chromebook esistenti.

Al momento sembra che a ricevere 9 anni di supporto siano solamente i modelli più costosi, come il recente Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise arrivato in commercio con il nuovo AMD Ryzen 3700C, tuttavia la politica potrebbe presto estendersi ad altri Chromebook nel prossimo futuro. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale da parte di Google.