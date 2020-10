Antec, la linea FLUX si allarga con il nuovo case DP502 FLUX

Antec ha presentato DP502 FLUX, case mid-tower della nuovissima piattaforma FLUX dotato di un piccolo pannello frontale apribile con una superficie accattivante.

Antec DP502 FLUX ha le dimensioni di 463x220x486 mm e adotta un design pensato per raffreddare al meglio i componenti interni. Lo chassis è già equipaggiato di fabbrica con tre ventole ARGB da 120mm nella parte anteriore, una ventola da 120mm nella parte posteriore ed una da 120mm sulla parte superiore della sezione dell’alimentatore.

Complessivamente il telaio offre spazio per nove ventole e dispone di sette slot PCI-E. Il pannello laterale in vetro temperato da 4mm non necessita di cacciaviti per la sua rimozione, consentendo un rapido accesso all’interno e migliorare la solidità. Con 34,5mm nella parte anteriore e 26,5 mm nella parte posteriore, il case offre spazio sufficiente per la gestione dei cavi. DP502 FLUX supporta anche radiatori fino a 360mm nella parte anteriore e superiore (lunghezza massima: 405 mm) e un radiatore da 120mm nella parte posteriore.

Grazie al controller LED integrato, tutte le luci possono essere controllate comodamente (supporta fino a sei ventole ARGB). In alternativa, gli utenti possono sincronizzarle con la scheda madre per godere di più effetti personalizzati. Sulla parte anteriore trovano posto due porte USB 3.0, il pulsante di accensione, le uscite audio ed il pulsante di controllo LED. Lo chassis supporta schede madri ATX, Micro-ATX e ITX, nonché schede grafiche con una lunghezza massima di 405 mm e alimentatori con una lunghezza massima di 205 mm.

Infine, i filtri antipolvere magnetici nella parte superiore, anteriore, inferiore e laterale rendono il case facile da pulire. Antec DP502 FLUX sarà presto disponibile in Europa al prezzo di 79€. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Vi ricordiamo che un paio di mesi fa vi avevamo parlato anche del DF600 FLUX, altro case di Antec della stessa linea dotato di ventole ARGB.