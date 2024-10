Stampante 3D a 149€? Scoprila, è migliore di quanto pensi

Siete alla ricerca di una stampante 3D capace di ridefinire la velocità e l'efficienza con la sua capacità di raggiungere una velocità massima di 250mm/s a meno di 150€? Ora che la Anycubic Kobra 2 Neo viene momentaneamente proposta a soli 149€, le vostre ricerche possono terminare. Disponibile anche su Amazon, è sullo store ufficiale Anycubic che trovate oggi il prezzo migliore. Approfittatene per iniziare i vostri progetti di stampa 3D con un prodotto adatto.

Vedi offerta su Anycubic

Anycubic Kobra 2 Neo, chi dovrebbe acquistarla?

L'Anycubic Kobra 2 Neo si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di stampa 3D che cercano una soluzione per portare alla luce le proprie creazioni. Grazie alla sua straordinaria velocità di stampa, che può raggiungere i 250mm/s, questa stampante è ideale per chi desidera ridurre i tempi di produzione senza compromettere la qualità. Il volume di stampa di 12,1L (250*220*220mm) offre ampio spazio per realizzare progetti di medie dimensioni, rendendola adatta sia per hobbisti che per professionisti che necessitano di creare prototipi rapidamente.

Il sistema di livellamento automatico LeviQ 2.0 aggiornato, insieme al suo design tutto-in-uno, garantisce una messa a punto minimale e una manutenzione facile, punti di forza per tutti coloro che preferiscono concentrarsi sulla creazione piuttosto che sulla calibrazione della macchina. Inoltre, l'integrazione tra l'estrusore e il sistema di raffreddamento all'avanguardia assicura che i filamenti vengano fusi e raffreddati efficacemente, contribuendo a produrre stampe di alta qualità.

Se a ciò si aggiunge un'interfaccia utente intuitiva, facilitata da uno schermo a manopola LCD da 2,4 pollici, l'Anycubic Kobra 2 Neo si configura come un prodotto attrattivo per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della stampa 3D. Facile da usare e, soprattutto, capace di rispondere a esigenze di velocità, precisione e flessibilità.

Vedi offerta su Anycubic