AOC detiene ora il primato mondiale per monitor dedicati al gaming

Nonostante una concorrenza spietata e un mercato per nulla facile, AOC è riuscita a diventare, nel 2019, la prima compagnia al mondo nel settore dei monitor dedicati al gaming. Da una statistica IDC emerge che i monitor dell’azienda, prodotti da TPV e poi distribuiti sotto il marchio AOC appartenente alla stessa TPV Technology Limited, detengono il primato per quote di mercato globali e la crescita dell’azienda in questo campo sembra davvero inarrestabile.

La qualità del marchio è indiscutibile. Negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere i prodotti AOC (gaming e non) posizionarsi sempre ai vertici delle classifiche sotto qualsiasi punto di vista, quindi il risultato non sorprende più di tanto, ma ci sono alcuni dati che testimoniano come la fiducia dei consumatori nei confronti dell’azienda sia aumentata in modo esponenziale proprio nell’ultimo anno. AOC è infatti l’azienda distributrice di monitor che è cresciuta più velocemente nell’America del Nord, da quando questo tipo di statistiche sono state effettuate: solo negli Stati Uniti, nel 2019, il marchio è cresciuto del 67%.

Due sono le serie che hanno portato AOC a raggiungere questo importante risultato: AOC G e AGON. Quest’ultima è stata pensata appositamente per i gamer hardcore che competono nei più importanti ambiti dell’eSport. La qualità dei materiali, le caratteristiche e l’affidabilità delle due serie appena citate hanno consentito all’azienda di vincere numerosi premi e riconoscimenti dalle maggiori testate giornalistiche.

AOC AGON AG273QZ

Un altro punto di forza che ha reso famosa l’azienda tra i professionisti è sicuramente la particolare formula per quanto riguarda la garanzia della durata di 3 anni per AOC G e 4 anni per AGON. È concesso infatti all’utente un danno accidentale e se anche solo un pixel dovesse aver problemi, AOC si impegna ad inviare un nuovo monitor, prima ancora di ricevere quello vecchio da sostituire. Sicuramente un bel vantaggio per chi con questi prodotti non solo ci gioca, ma ne fa anche una vera e propria fonte di guadagno.