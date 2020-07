AOC U32U1, il nuovo monitor 4K HDR progettato da Studio F.A. Porsche

AOC ha presentato il nuovo monitor U32U1, ideato per i professionisti e progettato dalla rinomata agenzia di design Studio F.A. Porsche. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello da 31,5” IPS con 10 bit di profondità colore (pari a 1,07 miliardi di colori visualizzabili) a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con certificazione VESA DisplayHDR 600, quindi in grado di raggiungere una luminosità di picco pari a 600 nits. I bordi sono incredibilmente sottili, dando l’impressione che si tratti di un monitor quasi borderless, mentre lo stand, dalla forma di un treppiede di metallo, consente di regolare l’altezza sino a 120mm e inclinare il monitor per adattarsi alla vostra posizione di visione. Il back-plate in alluminio con gli angoli arrotondati, impiegato anche per nascondere i cavi, crea un contrasto molto elegante con il grigio scuro della back cover.

Dato che non si tratta di un prodotto ideato per i videogiocatori, la frequenza di aggiornamento è limitata a 60Hz, mentre il tempo di risposta (GtG) si attesa sui 5 ms. Il display copre il 135% dello spazio colore sRGB, il 100% di quello AdobeRGB ed il 98% di quello DCI-P3, rendendolo perfetto per coloro che si occupano di fotografia, design e video montaggio.

Per quanto riguarda il reparto della connettività, il monitor offre un ingresso Display Port 1.4, una porta HDMI 2.0, un USB-C ed un hub USB 3.2. La porta USB-C supporta la modalità Display Port Alternate per trasmettere segnali video ad alta risoluzione provenienti da un portatile o altri computer desktop. Inoltre, grazie ad USB Power Delivery, è possibile caricare la batteria dei notebook sino a 65W.

AOC U32U1 è già disponibile nei negozi anche in Europa al prezzo di 899€.

