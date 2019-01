Aorus AD27QD Tactical Display, il monitor gaming da 27 pollici di Gigabyte

Gigabyte ha mostrato al CES 2019 un monitor di fascia alta per videogiocatori, l’Aorus AD27QD Tactical Display. Si tratta di uno schermo da 27 pollici IPS, con profondità colore 10 bit e in grado di coprire il 95% dello spazio colore DCI-P3. Completano le specifiche la risoluzione 1440p, il refresh rate fino a 144 Hz e il supporto alla tecnologia FreeSync di AMD.

Il monitor è certificato DisplayHDR400 e permette regolazioni per quanto riguarda la rotazione, l’inclinazione, l’altezza e può essere messo in modalità ritratto. Gigabyte ha integrato l’alimentatore nel monitor stesso e anche il cable management permette di avere una scrivania pulita.

Ma cosa significa il termine “tactical”? Aorus afferma che il suo schermo ha una dashboard di impostazioni del monitor, che includono mirino, monitoraggio del frame rate e altre funzionalità integrate nel monitor stesso, anziché implementate nel software. In questo modo non verranno consumati cicli della CPU o saranno rilevati da qualche software che potrebbe interpretarli come soluzioni per barare (cheating).

Il monitor ha inoltre una funzionalità di cancellazione attiva del rumore che secondo Gigabyte filtra il rumore in background con qualsiasi cuffia collegata, in modo che i giocatori sentiranno solo la vostra voce. Per quanto riguarda gli ingressi troviamo due HDMI, una DisplayPort 1.2, jack per cuffie e microfono e due USB passthrough che includono anche la ricarica rapida per i dispositivi compatibili.

Come qualsiasi altro prodotto gaming del 2019, l’Aorus AD27QD non si fa mancare l’illuminazione RGB nella parte posteriore, che può essere controllata tramite un software RGB Fusion 2.0 aggiornato che secondo l’azienda può gestire l’illuminazione dell’intero ecosistema di dispositivi compatibili, periferiche e componenti inclusi.

L’Aorus AD27QD sarà disponibile negli Stati Uniti da metà gennaio a 599 dollari, al momento non abbiamo informazioni per quanto riguarda il nostro paese.