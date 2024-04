ASUS ROG Swift PG248QP, giocare a 540 Hz è incredibile | Test & Recensione

Oggi andremo a parlare del monitor ASUS ROG Swift PG248QP, un prodotto all'avanguardia che promette prestazioni estreme per i videogiocatori più esigenti, professionisti compresi grazie alla sua frequenza d’aggiornamento di 540Hz. In questa recensione, esploreremo le caratteristiche tecniche, il design, l'esperienza d'uso e cercheremo di rispondere alla domanda principale: vale la pena spendere 979€ (lo trovate da MediaWorld) per uno dei migliori monitor da gaming?

Design e caratteristiche tecniche

Il PG248QP è un concentrato di tecnologia e velocità. La sua particolarità risiede nel pannello TN da 24 pollici con risoluzione FHD, che può raggiungere un'incredibile frequenza di aggiornamento di 540 Hz grazie all'overclocking; il monitor infatti opera nativamente a 360Hz, ed è necessario spingerlo manualmente a 540Hz attraverso le impostazioni.

Il pannello TN potrebbe non avere la miglior resa dei colori, ma assicura un tempo di risposta è eccezionalmente veloce (0,2ms GTG), rendendolo ideale per i giocatori competitivi. Il supporto Nvidia G-Sync, ULMB 2 e al Reflex Latency Analyzer integrato contribuiscono a un’esperienza d’uso di altissimo livello che permette ai giocatori di avere il massimo, grazie alla possibilità di monitorare in tempo reale l’input lag.

Il monitor offre una luminosità massima di 400 nit ed è certificato DisplayHDR400, mentre il contrasto è di 1000:1; niente di eccezionale, ma non ci si può aspettare granché da un pannello TN. La risoluzione Full HD è obbligatoria se si vuole spingere al limite la frequenza d’aggiornamento, ma su una diagonale da 24 pollici è adeguata.

La dotazione porte comprende una DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.0, oltre a un jack 3,5mm per le cuffie e due porte USB 3.2.

Il monitor si presenta con un design accattivante e robusto, in pieno stile Asus ROG. Il retro del pannello ricorda una navicella spaziale, con un grande logo ROG retroilluminato che aggiunge un tocco di personalità. C’è ovviamente l’illuminazione RGB Aura Sync, che può essere sincronizzata con l'azione sullo schermo o programmata con effetti personalizzati.

Per quanto riguarda l'ergonomia, il PG248QP offre una serie di opzioni regolabili tra cui inclinazione, rotazione, altezza e rotazione in verticale, consentendo ai giocatori di personalizzare facilmente la posizione dello schermo per un comfort ottimale, non solo durante le sessioni di gioco.

Prestazioni ed esperienza d'uso

Ho usato l’ASUS ROG Swift PG248QP con una RTX 4090, così da poter sfruttare al massimo i 540Hz nei giochi competitivi, anche senza impostare i dettagli al minimo. Purtroppo l’FPS che gioco di più, Apex Legends, è limitato a 300 FPS, quindi ho dovuto sfruttare altri titoli per provare questo monitor.

Nonostante i framerate elevatissimi, durante il gioco l'immagine rimane incredibilmente fluida e priva di sfocature, offrendo un'esperienza impeccabile. L'aggiunta di ULMB 2 è poi una piacevole sorpresa: la tecnologia elimina gli artefatti, garantendo un'immagine nitida e priva di sfarfallii anche a frequenze d’aggiornamento elevate.

Anche l’HDR ha un impatto significativo, complice il fatto che il monitor copre l’89% dello spazio DCI-P3, più della maggior parte delle soluzioni concorrenti dedicate al gaming competitivo. Attivare l’HDR migliora sia la saturazione che il contrasto, senza penalizzare la velocità e il tempo di risposta.

Ma com’è giocare a 540Hz? Incredibile, anche se per me è praticamente impossibile notare differenze reali con i 360Hz. Quel che si nota però è la totale assenza di motion blur, anche nelle scene più frenetiche, un elemento che contribuisce tantissimo a migliorare l’esperienza di gioco. Al di là dei titoli competitivi più famosi, come Valorant e CS:GO, ho provato anche Doom Eternal, che in Full HD con una RTX 4090 arriva a più di 560 FPS medi: giocare con questo monitor è semplicemente incredibile.

Al di fuori dei giochi, l’ASUS ROG Swift PG248QP è sufficiente: la risoluzione Full HD su un pannello di 24 pollici come detto è adeguata, ma se siete abitati a schermi Quad HD o addirittura 4K, noterete molto la differenza sia in termini di risoluzione che di pannello, specialmente nelle pagine web, nei documenti Word e, in generale, dove viene visualizzato del testo, che appare meno definito a causa della risoluzione e del contrasto inferiori. Inoltre, il pannello TN ha degli angoli di visione limitati e questo potrebbe creare problemi se dovete collaborare con qualcuno, condividendo lo stesso schermo.

Considerando però qual è il target di riferimento di questo monitor, non direi che si tratta di difetti; se state pensando di acquistarlo per giocare al massimo ai vostri titoli competitivi preferiti, considerate di tenere anche il vostro monitor attuale per tutte le altre attività.

Verdetto

L'ASUS ROG Swift PG248QP è un vero pioniere nel mondo dei monitor da gaming ad alte prestazioni. Sebbene il prezzo di 979€ possa sembrare eccessivo per un monitor Full HD da 24 pollici, il livello di prestazioni e la fluidità offerti sono senza paragoni. Per i giocatori competitivi che cercano il massimo delle prestazioni e non sono disposti a fare compromessi sulla qualità dell'immagine, il PG248QP è una scelta eccellente.

Tuttavia, è importante sottolineare che questo monitor è principalmente rivolto ai professionisti che possono sfruttarne appieno le prestazioni. Se il budget non è un problema e volete il meglio per la vostra esperienza di gioco nei titoli competitivi, vi consiglio vivamente di considerare il PG248QP: non troverete di meglio. Per questi motivi, ho deciso di assegnare all'ASUS ROG PG248QP il nostro award.