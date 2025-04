Apple MacBook Air 13" M4 non è mai costato COSI' POCO!

Se state cercando un'opportunità imperdibile per aggiornare il vostro portatile, Amazon offre il nuovo Apple MacBook Air 13" con chip M4 a soli 1.099€, applicando uno sconto del 12% rispetto al prezzo consigliato di 1.249€. Questo rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello, rendendolo un affare da non perdere.​

Apple MacBook Air 13"M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple MacBook Air 13" è dotato del potente chip Apple M4, che offre prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica. La CPU a 10 core e la GPU a 8 core garantiscono velocità e fluidità in tutte le attività, dalla navigazione web al montaggio video. Inoltre, il Neural Engine a 16 core potenzia le capacità di intelligenza artificiale del dispositivo, migliorando applicazioni e processi basati su AI.

Questo modello è progettato per supportare Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che facilita la scrittura, la creazione e altre attività, mantenendo al contempo elevati standard di privacy. Con una batteria che dura fino a 18 ore, MacBook Air vi accompagna per tutta la giornata senza necessità di ricarica. ​

Il display Liquid Retina da 13,6" offre una resa visiva straordinaria, supportando un miliardo di colori per immagini e testi nitidi e dettagliati. La videocamera da 12MP con tecnologia Center Stage assicura videochiamate di alta qualità, mantenendovi sempre al centro dell'inquadratura. Il sistema audio è composto da quattro altoparlanti con audio spaziale, per un'esperienza sonora immersiva. ​

In termini di connettività, MacBook Air è equipaggiato con due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe 3, un jack per cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Supporta inoltre fino a due monitor esterni, ampliando le possibilità di utilizzo in ambito lavorativo e multimediale. ​

Esteticamente, MacBook Air mantiene il suo design sottile e leggero, con un peso di soli 1,24 kg, rendendolo facilmente trasportabile. È disponibile in diverse colorazioni, tra cui il nuovo celeste, oltre ai classici argento, galassia e mezzanotte.

Questa offerta su Amazon rappresenta un'opportunità unica per acquistare Apple MacBook Air 13" M4 al prezzo più conveniente di sempre. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di possedere uno dei portatili più avanzati e apprezzati sul mercato a un prezzo eccezionale. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per studenti per ulteriori consigli.

