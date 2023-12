Apple potrebbe annunciare il nuovo MacBook Air M3 a marzo 2024

Secondo le recenti previsioni di Mark Gurman di Bloomberg, Apple si appresta a un'intensa programmazione di uscite di nuovi prodotti nel corso del 2024. Gurman, noto per le sue accurate anticipazioni riguardo ai piani di Apple, ha svelato i dettagli in anteprima attraverso la newsletter Power On.

Il colosso di Cupertino ha in programma il lancio della nuova generazione di iPad Pro e iPad Air entro il mese di marzo. Si prevede che entrambi i modelli saranno disponibili in due diverse dimensioni.

Inoltre, si profila l'arrivo del tanto atteso MacBook Air alimentato da M3. Tuttavia, i Mac Studio e Mac Pro, apparentemente ancora non nei piani di Apple per quanto riguarda il passaggio alla linea M3, potrebbero tardare ad arrivare, giungendo solo in autunno.

Gurman sostiene che Apple non avrà questi modelli pronti per il rilascio almeno fino alla fine del 2024, con un eventuale rilascio nel 2025 in virtù di un redesign di molteplici componenti per ambedue i moddelli.

Un aspetto rilevante riguardo al prossimo lancio degli iPad è la chiara distinzione tra i modelli, una mossa mirata a semplificare le scelte per i consumatori. Gurman suggerisce che l'iPad Pro sarà dotato del nuovo chip M3 di Apple, affiancato da un display OLED, offrendo due dimensioni differenti: 11 e 13 pollici. Apple, inoltre, ha in serbo una nuova Magic Keyboard, compatibile esclusivamente con il nuovo iPad Pro e con un telaio in alluminio.

L'iPad Air, invece, presenterà una versione da 10,9 pollici e una nuova opzione da 12,9 pollici, utilizzando il chip M2. Tali aggiornamenti mirano a rendere più evidenti le distinzioni tra gli iPad di fascia alta, media e standard, consentendo agli acquirenti di fare scelte più informate in base alle proprie esigenze.

Quanto al MacBook Air con M3, Gurman suggerisce che la sua uscita avverrà verosimilmente a marzo, nelle consuete configurazioni da 13 e 15 pollici, ma ancora senza pro motion display. In concomitanza, Apple potrebbe prendere la decisione di eliminare dal mercato il MacBook Air M1 del 2020, riportando il MacBook Air ad avere un solo design.

La strategia di Apple sembra delinearsi verso una semplificazione delle offerte, proponendo una linea di prodotti chiaramente differenziati, per soddisfare meglio le varie esigenze degli utenti, in maniera molto simile a quello che accade, già da tempo, con la gamma di iPhone.