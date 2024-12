Apple riprogetta il Magic Mouse ascolotando gli utenti

Apple sta sviluppando un nuovo Magic Mouse completamente ridisegnato, secondo quanto riportato nell'ultima edizione della newsletter Power On di Mark Gurman. Il progetto mira a risolvere le principali critiche mosse al prodotto attuale.

L'azienda di Cupertino sta cercando di creare "qualcosa che si adatti meglio all'era moderna", affrontando i problemi ergonomici che rendono scomodo l'uso prolungato del mouse attuale. Un punto critico è la posizione della porta di ricarica, che costringe gli utenti a capovolgere il dispositivo per collegarlo, impedendone l'utilizzo durante la ricarica.

Gurman afferma che Apple sta "cercando di creare qualcosa di più rilevante, risolvendo al contempo i reclami di lunga data". Sebbene non siano stati forniti molti dettagli, si ipotizza un design più simile a quello di mouse ergonomici come il Logitech MX Master.

Il lancio del nuovo Magic Mouse è previsto tra 12-18 mesi, indicativamente nel 2026 (potrebbe coincidere con il rilascio dei nuovi MacBook Pro ridisegnati con display OLED). Questa tempistica suggerisce che Apple stia lavorando a un aggiornamento significativo dell'ecosistema Mac, puntando a migliorare l'esperienza utente complessiva.

Nonostante l'azienda abbia recentemente aggiornato il Magic Mouse con una porta USB-C, sembra che stia pianificando un rinnovamento più sostanziale per rispondere alle esigenze degli utenti moderni e mantenere la competitività nel mercato dei dispositivi di input.

L’Apple Magic Mouse è uno dei dispositivi più rappresentativi di Apple, caratterizzato da un design minimalista e funzioni innovative che incarnano la filosofia estetica e tecnologica dell’azienda. La sua storia affonda le radici negli anni ’80, quando Apple lanciò il primo mouse insieme al Macintosh originale, segnando una svolta nell’interazione uomo-macchina. Negli anni successivi, l’azienda introdusse prodotti come il Mighty Mouse nel 2005, che portò lo scroll a 360° grazie a una trackball, aprendo la strada a nuove possibilità di interfaccia.

La prima generazione del Magic Mouse è stata lanciata il 20 ottobre 2009, distinguendosi come il primo mouse al mondo con una superficie multi-touch. Eliminando i pulsanti fisici, consentiva agli utenti di eseguire gesti come scorrere, zoomare e navigare con un tocco. Il design ultrasottile, realizzato in alluminio e plastica, offriva un aspetto pulito e futuristico, mentre la connettività Bluetooth lo rendeva un compagno ideale per i Mac.