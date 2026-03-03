Apple ha annunciato una coppia di monitor destinati a ridefinire il mercato dei display professionali per Mac: lo Studio Display aggiornato e il nuovo Studio Display XDR, quest'ultimo pensato per sostituire il precedente Pro Display XDR e collocarsi al vertice assoluto dell'offerta dell'azienda di Cupertino.

I due prodotti si rivolgono a tipologie di utenti distinte, da chi usa il computer per editing fotografico o produzione musicale quotidiana fino ai professionisti del cinema, dell'animazione 3D e del color grading, ma condividono alcune caratteristiche fondamentali che li rendono complementari all'interno di una stessa famiglia.

A parlare è John Ternus, vicepresidente senior dell'ingegneria hardware di Apple, che descrive la nuova famiglia come il risultato di un percorso coerente: l'azienda ha da sempre investito sullo sviluppo di display di riferimento per i professionisti creativi, e oggi rilancia con tecnologie che fanno un salto generazionale rispetto a quanto offerto finora.

Lo Studio Display XDR, in particolare, è definito da Ternus come il monitor professionale più avanzato disponibile sul mercato, un giudizio che si fonda su specifiche tecniche difficili da ignorare.

Il modello base, Studio Display, mantiene il pannello Retina 5K da 27 pollici con risoluzione che supera i 14 milioni di pixel, 600 nit di luminosità e gamma cromatica P3. La novità più visibile è la videocamera da 12 megapixel con Center Stage, la funzione che inquadra automaticamente l'utente anche quando si muove davanti allo schermo, arricchita dalla nuova modalità Panoramica Scrivania: durante una videochiamata, il sistema mostra contemporaneamente il volto dell'interlocutore e una vista dall'alto del suo tavolo di lavoro, utile per illustrare progetti creativi o pezzi fisici in corso di lavorazione.

A completare il quadro audio-video ci sono tre microfoni di qualità professionale e un sistema a sei altoparlanti con quattro woofer force-cancelling, capaci di produrre bassi con una profondità del 30% maggiore rispetto alla generazione precedente.

Sul piano della connettività, Studio Display abbraccia il Thunderbolt 5, lo standard attuale più veloce disponibile per i Mac. Le due porte Thunderbolt 5 permettono di collegare in serie fino a quattro schermi (per un totale di quasi 60 milioni di pixel, stando alle dichiarazioni di Apple) oppure di connettere accessori ad alta velocità. Si aggiungono due porte USB-C per periferiche e ricarica, mentre il cavo Thunderbolt 5 Pro incluso garantisce un'erogazione fino a 96W, sufficiente per la ricarica rapida di un MacBook Pro da 14 pollici.

Lo Studio Display XDR porta la tecnologia dei monitor professionali a un livello difficile da ignorare.

Lo Studio Display XDR porta tutto questo a un livello superiore. Il suo pannello Retina XDR da 27 pollici con risoluzione 5120x2880 si avvale di una retroilluminazione mini-LED con 2.304 zone di dimming locale indipendenti, una tecnologia che consente di gestire con precisione chirurgica le aree di luce e ombra all'interno di una stessa immagine. Il risultato è un contrasto da 1.000.000:1, una luminosità SDR fino a 1.000 nit e una luminosità HDR di picco da 2.000 nit.

Per chi si occupa di stampa e design editoriale, il supporto alla gamma cromatica Adobe RGB, affiancato alla tradizionale P3, trasforma lo Studio Display XDR in un vero monitor di riferimento. Le due gamme sono accessibili dallo stesso profilo predefinito, il che elimina la necessità di riconfigurare le impostazioni ogni volta che si passa da un flusso di lavoro all'altro. La copertura dell'80% dello spazio colore Rec. 2020 lo rende adatto anche all'editing video HDR professionale e al color grading, le fasi di postproduzione in cui l'accuratezza cromatica può fare la differenza tra un lavoro accettabile e uno eccellente.

Il refresh rate a 120Hz con sincronizzazione adattiva è un altro elemento che distingue lo Studio Display XDR dal modello base. La frequenza di aggiornamento varia dinamicamente tra 47Hz e 120Hz in base al contenuto visualizzato, un sistema che migliora la fluidità nei giochi con grafica impegnativa e riduce la latenza durante la riproduzione video. Non si tratta di una funzione esclusiva dei display da gaming: i professionisti del montaggio e dell'animazione traggono vantaggio da una resa del movimento più naturale e da una risposta più immediata agli strumenti di navigazione.

Anche sul fronte della connettività lo Studio Display XDR fa un passo in avanti rispetto allo Studio Display standard. Le sue due porte Thunderbolt 5 sono affiancate da due porte USB-C aggiuntive, rendendo il monitor un vero e proprio hub per l'intera postazione di lavoro. La potenza di alimentazione erogata attraverso il cavo Thunderbolt 5 Pro incluso arriva a 140W, abbastanza per ricaricare rapidamente un MacBook Pro da 16 pollici.

Il sostegno a inclinazione e altezza regolabili (con un braccio di controbilanciamento che consente di spostare lo schermo di 105 millimetri in verticale senza alcuno sforzo) è incluso di serie, mentre per configurazioni più personalizzate è disponibile un adattatore VESA opzionale, compatibile con i bracci snodabili più diffusi sul mercato.

Sul versante ambientale, entrambi i display sono realizzati con materiali riciclati: il 100% dell'alluminio usato nei sostegni e l'80% del vetro nella versione standard provengono da filiere di recupero. Apple inserisce questi prodotti nel percorso verso la neutralità carbonica che l'azienda si è impegnata a raggiungere entro il 2030, un obiettivo che include anche la durabilità nel tempo, la riparabilità e il supporto software esteso. L'imballaggio è interamente in carta e fibra riciclabile.

I preordini sono aperti dal 4 marzo 2026 su apple.com e nell'app Apple Store in 35 Paesi, inclusa l'Italia. Le consegne partono dall'11 marzo, stesso giorno in cui i prodotti saranno disponibili in alcuni Apple Store fisici e presso i rivenditori autorizzati.

Lo Studio Display parte da 1.699 euro (1.589 euro per il settore Education), mentre lo Studio Display XDR ha un prezzo d'ingresso di 3.499 euro (3.389 euro per Education). Entrambi sono disponibili con vetro standard o con l'opzione nanotexture, particolarmente utile in ambienti con luce intensa e difficile da controllare.