Avatar di Ospite RPG Sword #645 0
0
180 euro di differenza non sono pochi però, dipende quanto ti servono davvero quei sensori
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RPG_Chief #187 0
0
ma l'SE3 alla fine per notifiche e fitness base va benissimo no?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.