Arctic, dissipatori aftermarket già pronti per le Radeon RX 5700

Arctic ha annunciato che i dissipatori aftermarket per schede video della linea Accelero sono già pronti per la serie Radeon RX 5700.

Avete acquistato una Radeon RX 5700 ma non siete soddisfatti per qualsivoglia motivo del dissipatore di riferimento di AMD? Potete installarne uno aftermarket, in particolar modo uno di Arctic. L’azienda ha confermato la compatibilità della serie Accelero con la nuova serie di schede video Radeon RX 5700.

Il dissipatore aftermarket, in teoria, dovrebbe garantire temperature migliori rispetto alla versione stock e, di conseguenza, più margine per l’overclock.

Come abbiamo visto nella nostra recensione, le nuove soluzioni di AMD con dissipatore stock raggiungono temperature più alte delle controparti Nvidia, anche se non si tratta di nulla di eccessivo. Il dissipatore è inoltre più rumoroso.

Ovviamente la situazione potrebbe radicalmente cambiare con l’uscita dei modelli personalizzati dai partner di AMD – Asus, MSI, Gigabyte, ecc. – che adotteranno sistemi di raffreddamento con più ventole e design aperti, proprio come quello ottenibile con l’Accelero di Arctic.

Nel caso si volesse dunque montare un dissipatore aftermarket della serie Accelero, ecco una lista di tutti quelli compatibili con le due schede:

Modello dissipatore Artic Compatibilità con RX 5700 Compatibilità con RX 5700 XT Accelero L2 Plus OK OK Accelero S3 OK (con Turbo Mode) NO Accelero Mono Plus OK NO Acelero Twin Turbo II OK OK Accelero Twin Turbo III OK OK Accelero Xtreme III OK OK Accelero Xtreme IV OK OK

I dissipatori aftermarket della linea Accelero di Artic Cooling sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale oppure online. Ad esempio, trovate l’Accelero Xtreme IV con tre ventole a 60 euro su Amazon.